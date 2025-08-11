Emirates anunță o nouă restricție pentru pasageri. Ce obiecte nu vor mai putea fi luate la bord

Începând cu 1 octombrie 2025, Emirates va introduce o politică strictă privind utilizarea bateriilor externe în timpul zborurilor. Această măsură face parte dintr-un efort amplu de creștere a siguranței pasagerilor și echipajului, ca urmare a incidentelor tot mai frecvente legate de bateriile cu litiu în aviația globală. Noile reguli afectează toate zborurile care pleacă sau aterizează în cele șapte emirate ale Emiratelor Arabe Unite: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaimah, Fujairah și Ajman.

Reguli clare pentru bateriile externe la bord

Conform noii politici, fiecare pasager va putea transporta la bord o singură baterie externă (power bank) cu o capacitate maximă de 100 wați-oră, iar aceasta trebuie să fie clar marcată cu informațiile privind capacitatea.

Bateria va trebui depozitată în buzunarul scaunului sau sub scaunul din față, unde poate fi accesată rapid de echipaj în caz de urgență, și nu va putea fi utilizată pentru încărcarea dispozitivelor pe parcursul zborului.

De asemenea, încărcarea bateriei externe de la sursa de alimentare a aeronavei este interzisă. Bateriile deteriorate sau fără marcajul corespunzător nu vor fi acceptate la bord, iar bateriile externe vor fi interzise complet în bagajele de cală.

Aceste măsuri au fost gândite pentru a preveni riscul declanșării fugii termice, un fenomen periculos ce poate provoca supraîncălzire, incendii sau chiar explozii ale bateriilor cu litiu.

Depozitarea în locuri accesibile și interzicerea utilizării pe durata zborului reduc șansele apariției unor astfel de incidente și permit o intervenție rapidă dacă situația o cere.

Compararea politicii Emirates cu alte companii aeriene locale

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au stabilit deja reguli generale care impun ca bateriile de rezervă și bateriile externe să fie transportate numai în bagajul de mână și să fie protejate împotriva scurtcircuitului.

Emirates merge însă mai departe cu o interdicție clară privind utilizarea acestora în timpul zborului. Alte companii aeriene locale, precum Etihad Airways, Flydubai sau Air Arabia, au adoptat măsuri similare, însă Emirates este primul transportator important din regiune care aplică restricții atât de stricte.

Această uniformitate indică o tendință a industriei aviatice din regiune de a intensifica măsurile de siguranță legate de dispozitivele cu baterii litiu.

Impactul asupra călătorilor și importanța pregătirii

Pentru pasagerii care călătoresc prin cele șapte emirate, noile reguli presupun o schimbare în modul de gestionare a dispozitivelor electronice portabile. Este recomandat ca telefoanele, tabletele și alte gadgeturi să fie încărcate complet înainte de îmbarcare, iar bateriile externe să fie limitate la unul singur, conform capacității permise și să fie depozitate corect pe durata zborului.

Această politică implică o planificare mai atentă, dar contribuie esențial la siguranța în zbor. În plus, Emirates continuă să mențină restricții stricte pentru alte obiecte considerate periculoase, precum hoverboard-urile sau trotinetele electrice, consolidând un cadru sigur pentru toți cei care folosesc transportul aerian în regiune.

Prin aceste măsuri, compania subliniază angajamentul său pentru protecția pasagerilor și adaptarea continuă la noile provocări tehnologice din industria aviației.

