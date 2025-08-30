Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească

Actualitate
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească

O simplă eroare de trimitere a unui email s-a transformat într-un caz serios de încălcare a legislației GDPR și a adus unei bănci din România o amendă de 5.000 de euro. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a constatat că instituția bancară a gestionat necorespunzător datele unor foști clienți, încălcând mai multe principii fundamentale de protecție a datelor.

Incidentul a pornit de la transmiterea unei informări privind fraudele online către un număr mare de destinatari. Problema a apărut pentru că, pe lângă clienții activi ai băncii, în lista de trimitere au fost incluse și adresele de email ale unor foști clienți, care nu mai aveau o relație contractuală cu banca. Această simplă omisiune a dus la deschiderea unei investigații detaliate și, în final, la aplicarea sancțiunii.

De ce a fost considerată o încălcare a GDPR

În timpul investigației, ANSPDCP a constatat că banca păstra datele foștilor clienți pentru o perioadă îndelungată – zece ani de la încetarea relației contractuale, respectiv cinci ani pentru persoanele cărora le fuseseră refuzate cereri de credit. Deși legislația bancară și normele BNR impun obligații privind stocarea documentelor și monitorizarea tranzacțiilor, acestea nu justifică utilizarea ulterioară a datelor în scopuri precum transmiterea de emailuri sau alte forme de prelucrare activă.

Vezi și:
Amendă de 4.000 de lei dacă schimbi asta la mașină, în timp ce mulți șoferi cred că vor face economie. Se anulează și certificatul de înmatriculare
ING oprește accesul la HomeBank din browserul mobil, schimbare majoră pentru clienții din România. Cum te afectează

Astfel, banca a încălcat principiile de legalitate, transparență și limitare a scopului, prevăzute de articolul 5 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). De asemenea, instituția nu a asigurat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor, încălcând articolele 6 și 32 din regulament.

Concret, ANSPDCP a concluzionat că operatorul a prelucrat ilegal datele unor persoane cu care nu mai avea relații contractuale active, fără un temei legal valabil și fără garanții suficiente privind securitatea informațiilor.

Amenda și măsurile corective impuse

Pentru aceste abateri, banca a primit o amendă de 24.842 de lei, echivalentul a 5.000 de euro. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritatea a impus și o măsură corectivă: instituția trebuie să monitorizeze activitățile de prelucrare a datelor desfășurate de angajați și să implementeze proceduri interne mai stricte pentru a preveni incidente similare.

Acest caz arată încă o dată că majoritatea breșelor de securitate și a încălcărilor GDPR nu sunt cauzate de atacuri informatice sofisticate, ci de erori umane sau lipsa unor controale interne eficiente. În același timp, reamintește companiilor din domeniul bancar și nu numai că obligațiile legale privind arhivarea datelor nu le dau dreptul să folosească aceste date în alte scopuri decât cele strict prevăzute.

Lecții pentru mediul de afaceri

Pentru firme, incidentul subliniază importanța instruirii continue a angajaților în domeniul protecției datelor. Un simplu email trimis greșit poate genera sancțiuni de mii de euro și poate afecta reputația companiei. În plus, este esențial ca organizațiile să își actualizeze permanent politicile interne și să implementeze proceduri clare pentru limitarea accesului la datele foștilor clienți.

Într-un context în care ANSPDCP aplică constant sancțiuni pentru nerespectarea GDPR, acest caz ar trebui privit ca un avertisment. Respectarea principiilor de legalitate, transparență și securitate în prelucrarea datelor nu este o opțiune, ci o obligație legală pentru toate companiile care activează în România.

România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate
Recomandări
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!