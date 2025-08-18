eMAG, Altex și alte marketplace-uri din România, cu responsabilități mai puține. Cum te afectează decizia Tribunalului București

Comerțul online din România a intrat în atenția autorităților odată cu emiterea Ordinului ANPC 225/2023, menit să reglementeze mai clar modul în care operatorii economici își prezintă informațiile către consumatori. În teorie, scopul era unul simplu: să știi exact cine îți vinde produsul și ce documente legale are firma respectivă. În practică însă, lucrurile sunt mai complicate, iar o decizie recentă a Tribunalului București a schimbat raportul de responsabilitate între marketplace-uri precum eMAG sau Altex și comercianții care vând prin intermediul lor.

Această hotărâre definitivă lasă mai puține obligații directe în sarcina platformelor, mutând accentul pe vânzătorii individuali. În timp ce ANPC continua să facă presiuni pentru transparență, instanța a clarificat că marketplace-urile sunt doar intermediari, nu și garanți ai veridicității tuturor informațiilor afișate.

Ce obligații aduce Ordinul ANPC 225/2023

Documentul intrat în vigoare la începutul anului 2024 cere comercianților online să afișeze detalii complete despre identitatea și autorizările lor. Printre acestea se numără denumirea firmei, codul unic de înregistrare, numărul din registrul comerțului, adresa sediului, dar și toate licențele, certificatele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității.

Practic, orice site de comerț electronic, platformă de livrări sau pagină care promovează produse și servicii către consumatori trebuie să ofere aceste informații vizibil și ușor accesibil. Intenția era să ai siguranța că vinzi sau cumperi de la o firmă reală, autorizată, și că poți verifica aceste detalii înainte să faci o achiziție.

Problema a apărut însă în momentul în care s-a pus întrebarea: cine trebuie să se asigure că aceste date sunt afișate corect – comerciantul sau marketplace-ul care îi găzduiește produsele?

Decizia Tribunalului și efectele pentru marketplace-uri

Tribunalul București a stabilit că responsabilitatea principală revine comercianților, nu platformelor care le găzduiesc ofertele. Asta înseamnă că marketplace-urile, de la giganți precum eMAG și Altex până la platforme mai mici, nu pot fi trase la răspundere directă pentru lipsa sau neactualizarea unor informații. Singura sancțiune prevăzută de ordin pentru nerespectarea regulilor este delistarea vânzătorului de pe platformă, la solicitarea ANPC.

Pentru marketplace-uri, această hotărâre reprezintă o ușurare, pentru că scapă de obligația de a verifica și actualiza constant datele a mii de comercianți activi. În schimb, pentru micii vânzători, povara birocratică crește semnificativ, mai ales că vor trebui să actualizeze constant toate autorizațiile și certificatele pe paginile lor de vânzări.

Cum ești afectat ca și consumator

Pentru tine, diferența majoră este că marketplace-urile nu vor mai fi obligate să garanteze transparența absolută. Practic, dacă un comerciant nu își afișează toate autorizațiile sau are informații incomplete, platforma nu este automat vinovată. În schimb, ANPC poate cere delistarea firmei respective, ceea ce duce la dispariția produselor de pe site, dar nu la o răspundere directă a marketplace-ului.

Asta înseamnă că va trebui să fii mult mai atent la cine este vânzătorul real atunci când faci o achiziție online. De exemplu, chiar dacă cumperi de pe eMAG, produsul poate fi vândut de un comerciant terț. În acest caz, trebuie să verifici singur datele afișate și să decizi dacă firma îți inspiră încredere.

Mai mult, volumul mare de informații solicitat de ANPC – licențe, avize, certificate – poate fi greu de înțeles și nu întotdeauna util în procesul de decizie. Există riscul ca, deși toate aceste date vor fi disponibile, ele să nu îți aducă un plus real atunci când alegi între două produse.

Ce urmează pentru piața de e-commerce

Specialiștii se așteaptă la controale tematice din partea ANPC, în special pentru a verifica dacă informațiile afișate pe site-uri corespund cu datele din Registrul Comerțului. În cazul nerespectării, comercianții riscă delistarea, ceea ce le poate afecta serios vânzările.

Pe termen lung, această decizie ar putea însemna o filtrare mai atentă a vânzătorilor online, dar și un plus de responsabilitate pentru fiecare firmă în parte. Pentru consumatori, regula de bază rămâne aceeași: să verifici cine îți vinde produsul și să nu te bazezi exclusiv pe renumele marketplace-ului care găzduiește oferta.