Elon Musk promovează Grok cu o poză falsificată de Stalin, iar utilizatorii s-au apucat să-l „șteargă” și pe el din pozele cu Trump

Elon Musk a stârnit un nou val de controverse pe platforma X, după ce a promovat funcția de editare foto cu inteligență artificială oferită de Grok, chatbot-ul dezvoltat de compania sa xAI. Într-un mesaj publicat pe contul personal, Musk a folosit o imagine istorică bine cunoscută cu Stalin și camarazii săi, alături de comanda: „Remove the guy on the right from the photo”. Imaginea editată îl arată pe Stalin singur, cu personajul din dreapta – fostul său aliat politic – eliminat complet din cadru.

Deși demonstrația era destinată să evidențieze ușurința cu care Grok poate edita imagini la comandă textuală, alegerea fotografiei a fost considerată de mulți cel puțin neinspirată. Imaginea originală este celebră tocmai pentru că a fost una dintre cele mai notabile manipulări din epoca totalitară sovietică – o fotografie în care Iosif Stalin a ordonat eliminarea lui Nikolai Iezov, șeful poliției secrete NKVD, după ce acesta a fost executat în 1940. Imaginea a devenit un simbol al propagandei și al rescrierii istoriei prin cenzură vizuală.

„Un exemplu de cât de puternică e unealta” vs. „Total lipsit de tact”

Reacțiile utilizatorilor n-au întârziat să apară, iar părerile au fost împărțite. Unii au lăudat funcționalitatea Grok, concentrându-se pe impactul tehnologic:

„Indiferent de exemplul ales, acest lucru arată cât de puternice sunt uneltele de editare foto ale lui Grok. Manipularea în timp real a imaginilor va schimba totul, de la educație până la divertisment.”

Pe de altă parte, alții au considerat alegerea complet deplasată:

„Să folosești acea fotografie ca exemplu denotă, în cel mai bun caz, o lipsă totală de tact. Stalin a șters literalmente oameni din istorie, iar tu transformi asta într-o demonstrație de funcție? Nu dă deloc bine.”

Ironia este că Musk, un susținător vocal al libertății de exprimare și un critic al cenzurii, a folosit exact un exemplu care evocă practicile regimurilor care rescriau istoria în mod literal, prin ștergerea oamenilor din poze.

Utilizatorii s-au răzbunat: l-au „șters” pe Musk din poze cu Trump

Ca răspuns ironic, mai mulți utilizatori de pe X au început să posteze imagini editate în care Elon Musk este eliminat din poze în care apărea alături de Donald Trump, sugerând că „tehnologia Grok funcționează chiar foarte bine”. Glumele au mers și mai departe, cu editări în care Musk dispare de lângă diverși lideri politici sau din scene publice cunoscute.

O unealtă puternică, dar și un memento istoric

Grok, chatbot-ul lansat de Musk, a fost gândit să concureze direct cu modele precum ChatGPT și să integreze funcții multimedia, inclusiv editarea imaginilor prin comenzi text. Demonstrând că poate manipula imagini istorice într-o clipă, Grok ridică inevitabil întrebări despre etica utilizării AI pentru rescrierea realității.

Faptul că Musk a folosit tocmai un exemplu de manipulare iconică din istoria regimurilor totalitare adaugă un strat de ironie involuntară – sau poate, intenționată.

Notă de context:

Fotografia cu Stalin și Nikolai Iezov este una dintre cele mai cunoscute exemple de propagandă vizuală sovietică. După ce Iezov a fost executat, acesta a fost „șters” nu doar din funcții, ci și din fotografii și documente publice – o practică frecventă în epoca stalinistă, menită să rescrie trecutul și să elimine urmele dușmanilor regimului.