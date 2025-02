Elon Musk, criticat de fosta iubită pentru că l-a dus pe fiul lor de 4 ani la Casa Albă: „Nu ar trebui să fie expus astfel în public”

Grimes, fosta parteneră a lui Elon Musk, și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că miliardarul și-a adus fiul, X Æ A-XII, în timpul unui discurs susținut în Biroul Oval. Cântăreața a reacționat pe Twitter după ce un fan i-a atras atenția asupra momentului:

„Nu am văzut asta, mulțumesc că mi-ai spus. Dar mă bucur că a fost politicos. Of…”, a scris Grimes. „Nu ar trebui să fie expus astfel în public.”

X Æ A-XII, fiul lui Musk și Grimes, a fost neliniștit în timpul conferinței de presă de la Casa Albă, iar la un moment dat, tatăl său l-a luat pe umeri. Musk însuși a recunoscut că prezența băiatului a fost „distragătoare”.

Pe rețelele sociale, mulți au susținut punctul de vedere al lui Grimes, acuzându-l pe Musk că își folosește fiul drept „scut” sau „propagandă personală”. „Nu, nu ar trebui. Trebuie să fii mai fermă, e copilul tău, nu animalul de companie al lui Elon”, a comentat un utilizator.

Alții, însă, nu au arătat simpatie pentru artista canadiană. „E rău, dar, dragă, ai cumpărat biletul, ai făcut călătoria”, a fost un alt comentariu tăios.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I’m glad he was polite. Sigh

— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) February 12, 2025