Elon Musk anunță oficial că are un nou partid după ruptura cu Trump: „Partidul American” vrea și el ceva „again”

Într-un gest care confirmă ruptura tot mai clară de fostul său aliat politic Donald Trump, Elon Musk a anunțat oficial, pe 5 iulie 2025, formarea unui nou partid politic: „America Party”. Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Congresul american a adoptat legea supranumită „One Big Beautiful Bill”, susținută masiv de Trump și republicani, dar criticată vehement de Musk pentru favorizarea companiilor tradiționale în detrimentul energiei verzi și inovației.

Musk a făcut anunțul printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter), spunând: „Today, the America Party is formed to give you back your freedom” („Astăzi, Partidul American este format pentru a vă reda libertatea”). Cu o zi înainte, el lansase un sondaj de opinie pe aceeași platformă, întrebând: „Do you want independence from the Uniparty?” – cu referire la percepția că democrații și republicanii au devenit, în esență, un bloc politic unic, cu interese comune, împotriva cetățeanului obișnuit.

Un nou partid pentru „cei fără voce”

Potrivit postărilor lui Musk și declarațiilor făcute ulterior în podcasturi și interviuri, „America Party” se vrea o alternativă radical diferită la sistemul politic tradițional american. Fondatorul Tesla și SpaceX afirmă că scopul partidului este „să redea puterea oamenilor” și „să protejeze libertatea individuală într-o eră a cenzurii și controlului digital”.

Deși nu a declarat explicit că va candida la președinție, analiștii politici văd în această mișcare o pregătire pentru o posibilă candidatură în 2028 sau o platformă prin care Musk poate influența direct alegerile prezidențiale din noiembrie 2025. În plus, prin deținerea controlului asupra rețelei X, a infrastructurii Starlink și a unui capital mediatic uriaș, Elon Musk are deja instrumentele necesare pentru a construi rapid o bază electorală alternativă.

Relația cu Trump, oficial distrusă

Anunțul vine în contextul unei răciri vizibile a relației dintre Elon Musk și Donald Trump, în ciuda susținerii de care s-a bucurat fostul președinte în trecut din partea miliardarului. Punctul de cotitură pare să fi fost adoptarea „One Big Beautiful Bill”, o lege masivă de stimulente fiscale și dereglementări care, în opinia lui Musk, avantajează combustibilii fosili și energia convențională, în timp ce „lovește în industria auto electrică” și în domeniul tehnologiei verzi.

„This bill is a disaster for innovation,” a scris Musk într-o altă postare pe X, cu referire directă la legea promovată de Trump. Potrivit publicațiilor Politico, Reuters și The Wall Street Journal, Musk a încercat inițial să influențeze conținutul legii, dar a fost ignorat de administrația Trump, ceea ce a dus la o escaladare a conflictului.

O campanie electorală cu trei poli?

Crearea „America Party” ridică întrebarea dacă alegerile din 2025 vor mai fi doar o confruntare între democrați și republicani. Cu susținerea sa tehnologică, financiară și mediatică, Musk ar putea atrage votanți tineri, independenți sau dezamăgiți de cele două partide tradiționale.

Totuși, lipsa unei infrastructuri politice clasice și incertitudinea cu privire la candidați, program și orientare ideologică ar putea limita impactul acestui nou partid în alegerile din noiembrie. Deocamdată, „America Party” rămâne o platformă în construcție, dar una care ar putea destabiliza echilibrul electoral, mai ales în statele-cheie.