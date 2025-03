Elon Musk a rămas blocat pe România și vine cu un nou mesaj legat de Călin Georgescu și alegeri

Elon Musk a adus în prim-plan o discuție aprinsă legată de alegerile prezidențiale din România, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins plângerea lui Călin Georgescu privind anularea turului doi al alegerilor din decembrie 2024. Miliardarul american a reacționat pe platforma X, punând sub semnul întrebării autoritatea acestei instanțe de a interveni în procesele electorale din alte state.

Miercuri, 6 martie 2025, CEDO a decis, cu vot unanim, să respingă cererea lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, prin care solicita reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale.

Motivul invocat de instanță a fost că Georgescu nu a oferit argumente suficiente pentru a susține acuzația de ”ingerință politică” în procesul electoral. Această hotărâre a stârnit reacții ample, inclusiv din partea lui Elon Musk.

Miliardarul american, cunoscut pentru opiniile sale provocatoare, a postat pe platforma X întrebarea ”Ce este această instanță și cum poate anula alegerile?”, punând astfel în discuție validitatea și impactul deciziilor CEDO asupra proceselor electorale din România și din alte țări. Postarea sa a fost însoțită de o reacție puternică a influencerului Mario Nawfal, care a criticat dur decizia CEDO.

What is this court and how can they annul elections? https://t.co/6SUp6gOGmB

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2025