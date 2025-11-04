Ultima ora
Elevii de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" ar urma să revină la şcoală, după explozia din Rahova. Zeci de familii sunt deja mutate în chirii decontate de primărie
04 nov. 2025 | 21:19
de Daoud Andra

Elevii de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu" ar urma să revină la şcoală, după explozia din Rahova. Zeci de familii sunt deja mutate în chirii decontate de primărie
Una dintre clasele Liceului ”Dimitrie Bolintineanu”, afectată de explozie

După mai bine de două săptămâni de emoții și incertitudine, elevii de la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” din București ar putea reveni la cursuri chiar săptămâna viitoare. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat marți, în cadrul emisiunii România Politică de la Prima News, că lucrările de reparații sunt aproape finalizate.

Când se pot întoarce elevii la cursuri

„S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au reparat toate aceste lucruri şi sperăm ca, undeva săptămâna viitoare, să se revină în şcoală”, a precizat prefectul.

Incidentul a survenit în contextul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, care a zguduit întreaga Capitală și a ridicat semne de întrebare privind siguranța rețelelor de gaze.

„În urma exploziei am sesizat că mult mai mulţi oameni au început să sune la 112, despre miros de gaz. Din fericire, o parte dintre acestea s-au dovedit a nu fi probleme, dar asta este un lucru bun, că mai bine oamenii să fie precauţi”, a subliniat prefectul Nistor.

Chiar în dimineața zilei de marți, o altă unitate de învățământ, Liceul “Theodor Pallady”, a fost evacuată după ce s-a descoperit o scurgere de gaze la o vană exterioară. Potrivit Distrigaz Sud Rețele, „a fost depistat un defect la robinetul de intrare/ieşire aferent postului de reglare al instalaţiei de utilizare, dar nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în zona adiacentă imobilului şi nici infiltraţii în subsol.” Alimentarea cu gaz va fi reluată după remedierea defecțiunii și după verificările efectuate de o firmă autorizată de ANRE.

Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozie

Pe lângă măsurile de siguranță din școli, autoritățile continuă să gestioneze și situația familiilor afectate de explozia din Rahova. Prefectul Capitalei a explicat că 39 de familii din blocul distrus sunt deja mutate în chirii, costurile fiind decontate integral de Primăria Municipiului București.

„Oamenii au început să revină în locuinţe, dar doar cei din celelalte patru scări care nu au fost afectate direct de explozie. În scara care a fost afectată direct de explozie, oamenii nu se pot întoarce, pentru o lungă perioadă de timp. (…) Oamenii nu vor fi lăsaţi de izbelişte, vor avea unde să locuiască, pe termen mediu şi lung. O parte dintre aceştia încă stau la hotel”, a declarat prefectul.

Potrivit lui Andrei Nistor, aproximativ 50 de familii au fost afectate în total, iar până la sfârșitul săptămânii toate ar trebui să aibă asigurată cazarea. În paralel, autoritățile lucrează la punerea în siguranță a blocului și la demararea procedurilor pentru reconstrucția imobilului.

„De ce s-a aşteptat atât? În primul rând, anchetatorii trebuiau să ia probe de la faţa locului şi aveau nevoie de un accept de la ei. Apoi, acest bloc trebuie pus în siguranţă, să se asigure că nu pot cădea etajele superioare peste celelalte şi nu se poate dărâma”, a explicat prefectul.

Până la finalizarea expertizei tehnice și a anchetei, scara afectată rămâne sigilată și păzită, accesul fiind interzis. Între timp, familiile sinistrate primesc sprijin din partea autorităților, iar școala afectată de explozie se pregătește să-și redeschidă porțile.

