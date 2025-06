Elena Udrea a izbucnit în lacrimi în fața magistraților. I-a implorat pe judecători să o lase să își vadă fiica: „Este vorba despre suferința mea ca mamă”

Zi decisivă, cu o încărcătură emoțională puternică, la Judecătoria Ploiești. Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a apărut joi în fața judecătorilor, unde s-a discutat cererea sa de eliberare condiționată aprobată în prealabil de Comisia de specialitate de la Penitenciarul Târgșor. Cu ochii în lacrimi, Udrea a implorat instanța să o lase în libertate, evocând suferința profundă pe care o simte ca mamă aflată departe de copilul ei.

Magistrații au decis să amâne pronunțarea unui verdict până marți, 1 iulie, oferind astfel câteva zile de așteptare suplimentară într-un dosar sensibil, încărcat atât de implicații juridice, cât și de emoții puternice.

În fața completului de judecată, Elena Udrea nu și-a putut stăpâni lacrimile. Potrivit relatărilor din sala de judecată, citate de Digi24, aceasta a izbucnit în plâns și a făcut un apel emoționant către judecători: să fie eliberată pentru a-și putea vedea fiica. Udrea a invocat munca depusă în spatele gratiilor și a vorbit despre suferința de a fi departe de fiica ei.

„Munca a fost grea, am învățat să plantez legume, să car, să îngraș pământul, să sap. Am făcut muncă de câmp. Am făcut curățenie, am spălat toalete. Este vorba despre suferința mea ca mamă. Dacă nu era Eva era mult mai ușor, însă pentru o mamă să te vezi cu copilul la penitenciar…”, a declarat Udrea printre lacrimi.