Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 18:19
de Andreea Bișinicu

El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate

Special
El, 81. Ea, 56. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, o iubire ca-n filme, o căsnicie de fier, un basm devenit realitate
Catherine Zeta-Jones si Michael Douglas
Cuprins
  1. O poveste născută sub semnul destinului
  2. Cum s-au întâlnit Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones
  3. O căsnicie clădită pe respect și umor
  4. Au trecut prin încercări cumplite în 25 de ani de căsnicie
  5. Viața de familie: Dylan și Carys, mândria părinților
  6. Declarații de dragoste și gesturi romantice
  7. O poveste de iubire ca în filmele de OSCAR

Într-o lume a celebrităților unde despărțirile sunt la ordinea zilei, povestea de dragoste dintre Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones pare desprinsă dintr-un basm. El are 81 de ani, ea 56, împart aceeași zi de naștere și trăiesc împreună de un sfert de secol. Diferența de vârstă dintre ei este de 25 de ani, însă acest detaliu, care pentru alții ar fi putut fi un obstacol, s-a transformat într-un element ce le-a consolidat relația.

O poveste născută sub semnul destinului

Cei doi actori și-au unit destinele în anul 2000, după ce Michael Douglas și-a finalizat divorțul de prima soție, Diandra Luker.

La scurt timp, viața lui și a lui Catherine Zeta-Jones s-a schimbat definitiv, începând o poveste de dragoste ce rezistă și astăzi, în ciuda tuturor încercărilor. Împreună au doi copii: Dylan, în vârstă de 25 de ani, și Carys, de 22.

Vezi și:
Ce poți vedea în prima parte a sezonului al doilea din Wednesday – Mistere, crime și superputeri, totul sub bagheta lui Tim Burton, dar cu „iz” de Harry Potter

Într-un Hollywood grăbit, unde viața personală se consumă pe aceeași viteză cu proiectele cinematografice, Douglas și Zeta-Jones au demonstrat că iubirea, prietenia și respectul reciproc pot construi o fundație solidă pentru o căsnicie de fier.

Cum s-au întâlnit Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au întâlnit prima dată în 1998, într-un context ce părea scris de scenariștii unei comedii romantice. Douglas a mărturisit că a rămas fascinat de actriță încă din momentul în care a văzut filmul Masca lui Zorro, unde Catherine făcea un rol memorabil.

„Mă uitam la film și mă gândeam: Wow, cine e fata asta, e incredibilă. O lună mai târziu eram la Festivalul de Film de la Deauville. Am verificat programul și am văzut că Zorro urma să fie proiectat. Atunci am rugat-o pe asistenta mea să afle dacă Catherine vine și dacă e singură, ca să o invit la un pahar.”

Întâlnirea a avut loc într-un cadru plin de personalități – Catherine era însoțită de Antonio Banderas și Melanie Griffith.

După câteva schimburi de replici și o cină în grup, Douglas a prins curaj și i-a aruncat o replică directă, ce a rămas celebră: „Voi fi tatăl copiilor tăi.” Catherine, surprinsă, i-a răspuns zâmbind ironic: „Am auzit multe despre tine, se pare că e totul adevărat. O seară bună.”

Deși Michael a crezut că a stricat șansele, destinul a avut alte planuri. Cei doi s-au reîntâlnit curând, iar ceea ce părea o poveste imposibilă a prins contur.

O căsnicie clădită pe respect și umor

Douglas și Zeta-Jones s-au căsătorit în 2000, într-o ceremonie fastuoasă desfășurată la New York, eveniment considerat atunci „nunta anului”. Dar, dincolo de strălucirea evenimentului, cei doi au pășit în căsnicie cu un angajament real și o prietenie solidă.

Actrița a vorbit de multe ori despre secretul relației lor: distracția împreună, păstrarea iubirii vii și menținerea simțului umorului.

„Este imposibil să nu existe suișuri și coborâșuri dacă trăiești cu aceeași persoană și te trezești lângă ea în fiecare zi. Secretul e să fii blând cu celălalt și să-ți păstrezi umorul”, a declarat Catherine într-un interviu.

De asemenea, ea a subliniat importanța atenției reciproce: „Într-o relație de lungă durată, oamenii uită adesea să acorde atenție partenerului. Noi am făcut un pact să nu ne neglijăm niciodată.”

Au trecut prin încercări cumplite în 25 de ani de căsnicie

Ca în orice poveste reală, și viața lor de cuplu a fost marcată de momente dificile. La începutul anilor 2010, Michael Douglas a primit un diagnostic cumplit: cancer de gât. În paralel, Catherine Zeta-Jones a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, o luptă grea pe care a decis să o facă publică pentru a inspira și alți oameni.

În 2013, tensiunile au culminat cu o despărțire temporară. Michael a mărturisit atunci: „Ne rezolvăm problemele.” Însă dragostea lor a fost mai puternică decât orice obstacol. În 2014, cei doi au revenit împreună, dovadă că legăturile clădite pe respect și prietenie rezistă chiar și în fața celor mai grele încercări.

Astăzi, când privesc în urmă, atât Catherine, cât și Michael recunosc că aceste momente dificile i-au apropiat și mai mult.

Viața de familie: Dylan și Carys, mândria părinților

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones nu sunt doar un cuplu de succes, ci și părinți devotați. Fiul lor, Dylan, și fiica lor, Carys, au crescut într-un mediu echilibrat, ferit pe cât posibil de lumina excesivă a reflectoarelor.

Cei doi copii sunt acum adulți – Dylan are 25 de ani, iar Carys 22 – și reprezintă o sursă constantă de mândrie pentru părinții lor.

Catherine și Michael împărtășesc adesea momente din viața de familie pe rețelele sociale, demonstrând că, în ciuda statutului lor, valorile de bază rămân aceleași: iubirea, sprijinul și unitatea.

Declarații de dragoste și gesturi romantice

Un alt element care face ca relația lor să rămână vie este romantismul constant. Cei doi își fac declarații de dragoste publice, își oferă cadouri simbolice și își celebrează aniversările cu gesturi pline de emoție.

„Ne-au spus mulți că nu vom rezista. Dar a fost o călătorie frumoasă a unei iubiri reale și a unei prietenii. Am avut norocul să mă căsătoresc cu cel mai bun prieten al meu”, a spus Catherine Zeta-Jones.

Aceste gesturi mici, dar semnificative, fac diferența într-o relație care a depășit cu brio testul timpului.

Douglas înainte de Catherine: un trecut cu urcușuri și coborâșuri
Înainte de a o întâlni pe Catherine, Michael Douglas a fost căsătorit cu Diandra Luker. Cei doi au avut un fiu, Cameron, născut în 1978. Căsnicia lor s-a destrămat în 1995, iar divorțul a fost finalizat abia în 2000.

Întâlnirea cu Catherine Zeta-Jones a marcat un nou început pentru Douglas, un început pe care actorul îl consideră cel mai important din viața sa personală.

O poveste de iubire ca în filmele de OSCAR

Povestea lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones este una dintre cele mai durabile și fascinante de la Hollywood. Ei au arătat că diferența de vârstă, obstacolele de sănătate și presiunea publicului nu pot doborî o relație construită pe prietenie, respect și iubire sinceră.

La 25 de ani de la începutul poveștii lor, cei doi actori sunt mai uniți ca niciodată. Douglas și Zeta-Jones continuă să fie un exemplu pentru generațiile tinere, demonstrând că, dincolo de glamourul Hollywoodului, există iubiri adevărate, capabile să reziste timpului.

„Restul e istorie”, a spus Michael despre începutul relației lor. Iar această istorie continuă să fie scrisă în fiecare zi, cu aceeași pasiune și intensitate care i-a unit încă din prima clipă.

Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade
Recomandări
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Cardinalul Lucian Mureșan a murit. Conducătorul Bisericii Greco-Catolice din România, al treilea cardinal român numit de Vatican
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Cum funcţionează regula olandeză pentru pensii. Se ține cont și de speranța de viață
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Flight, povestea unui erou fragil care îți arată prețul adevărului. De ce să urmărești filmul de pe Netflix
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Inundaţie într-un bloc nou. Cui te adresezi, cum acoperi financiar paguba
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Playtech Știri
Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online
Playtech Știri
O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...