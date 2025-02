Efectele boicotului lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă în supermarketuri pe 10 februarie. Mobilizare pe rețelele de socializare

La începutul lunii februarie, Călin Georgescu, un lider suveranist cunoscut, a lansat un îndemn către susținătorii săi de a boicota supermarketurile din România pe 10 februarie 2025, o mișcare ce a fost rapid preluată și amplificată pe rețelele sociale. Deși inițiativa se dorește un protest față de prețurile mari și influența retailerilor străini, reacțiile din partea publicului și activiștilor au fost mai diverse și mai polarizate decât se aștepta Georgescu.

În ziua în care boicotul este programat să aibă loc, rețelele de socializare, în special Facebook-ul, au devenit un teren de mobilizare pentru românii care se opun ideii de boicot.

Utilizatorii au anunțat public că vor merge la cumpărături pe 10 februarie, dar nu în semn de susținere pentru Călin Georgescu. Aceștia promit să susțină producția românească și să cumpere produse din UE, documentându-și acțiunile pentru a le împărtăși cu alții.

În plus, s-au organizat și alte proteste pașnice, prin care oamenii își propun să viziteze supermarketuri și să le promoveze pe cele care aduc produse autohtone sau europene.

”Luni, 10 februarie 2025, o să iau și made in Romania, și made in UE… va fi prilejul ideal pentru un «in your face» adresat tuturor celor ce vor să destabilizeze economic România”, a scris un utilizator.