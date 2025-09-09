Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Editarea foto profesională, revoluționată de Google. Cu ce se laudă noul AI Gemini 2.5 Flash Image

TEHNOLOGIE
Editarea foto profesională, revoluționată de Google. Cu ce se laudă noul AI Gemini 2.5 Flash Image
Google Gemini 2.5 Flash Image AI

Google ridică standardele în zona de editare foto digitală prin lansarea unei noi versiuni a inteligenței sale artificiale, Gemini 2.5 Flash Image. Dezvoltat de echipa DeepMind, acest update promite să aducă un nivel de precizie și realism fără precedent, atât pentru utilizatorii obișnuiți, cât și pentru profesioniștii care lucrează zilnic cu imagini.

Dacă până acum AI-ul era perceput mai ales ca un instrument experimental, Gemini 2.5 Flash Image vine cu un set de funcții care îl transformă într-un rival serios pentru programele consacrate de editare. Accentul este pus pe ușurința utilizării, dar și pe calitatea finală a rezultatelor, care se apropie tot mai mult de ceea ce poate realiza un grafician profesionist.

Funcții avansate pentru editări realiste

Una dintre cele mai atractive caracteristici este capacitatea de a modifica aspecte extrem de fine dintr-o fotografie fără a afecta proporțiile sau naturalețea imaginii. Cu ajutorul lui Gemini 2.5 Flash Image poți schimba o coafură, adăuga haine, combina elemente din poze diferite sau ajusta detalii minore. Algoritmii sunt antrenați pentru a păstra coerența vizuală, indiferent dacă este vorba despre chipuri umane, animale sau obiecte.

Vezi și:
Gemini 2.5 duce editarea foto la un alt nivel. Este inteligența artificială de la Google un rival de temut pentru Photoshop?
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, acuzaţi de internauţi că îşi editează excesiv pozele. Comentariile negative au venit rapid: „El nu mai are mâna stângă, s-a dus spre dreapta”

În plus, noua funcție multi-turn edits permite modificări succesive, pas cu pas, astfel încât să nu mai fie nevoie să refaci întreaga imagine după fiecare ajustare. Practic, poți construi progresiv fotografia ideală, rafinând detaliile până la nivelul dorit. Această abordare oferă un control sporit și reduce frustrarea pe care o simțeai atunci când erorile obligau la reluarea procesului de la zero.

Siguranță și transparență prin watermarking

Google a anunțat și măsuri stricte pentru combaterea fenomenului deepfake, una dintre marile controverse asociate cu AI-ul vizual. Toate fotografiile editate sau generate prin Gemini 2.5 Flash Image vor include un watermark invizibil SynthID, iar în anumite cazuri și unul vizibil, astfel încât originea lor să poată fi verificată.

Această decizie este menită să protejeze utilizatorii și să limiteze posibilitatea dezinformării vizuale. Într-un climat digital tot mai sensibil la fake news și manipulare, un astfel de filtru de transparență poate deveni standardul industriei și poate oferi un avantaj competitiv uriaș pentru Google.

Disponibilitate imediată și potențial uriaș

Noua versiune a fost deja integrată în aplicația Gemini și poate fi accesată și prin API, ceea ce o face disponibilă atât pentru utilizatori individuali, cât și pentru dezvoltatori. Aceștia pot integra funcțiile de editare direct în propriile platforme sau servicii, deschizând drumul către o gamă largă de aplicații comerciale.

Google se poziționează astfel în fruntea cursei pentru cele mai avansate instrumente de editare foto cu AI. Cu o combinație de realism, control și siguranță, Gemini 2.5 Flash Image promite să redefinească modul în care percepem editarea digitală și să devină un punct de referință în industrie.

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...