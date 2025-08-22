Economisește baterie pe laptop cu Opera: activează rapid modul „Battery Saver”

Un laptop folosit intens pentru muncă, studiu sau divertisment are mereu aceeași problemă: autonomia bateriei. Chiar și modelele performante, dotate cu baterii mari, pot ajunge să se descarce rapid dacă rulezi aplicații care consumă multe resurse. Printre acestea se numără și browserele web, mai ales atunci când ai deschise multe file cu site-uri care rulează videoclipuri sau animații. Browserul Opera vine cu o funcție specială numită Battery Saver, creată tocmai pentru a reduce consumul și a prelungi durata de utilizare a laptopului atunci când nu ai priză la îndemână.

Dacă înveți cum să activezi și să folosești corect această opțiune, vei reuși să obții câteva ore suplimentare de autonomie, ceea ce poate face diferența în situații critice, fie că ești la cursuri, într-o ședință sau într-o călătorie.

Unde găsești modul battery saver și cum îl activezi

Primul pas este să știi unde se află această opțiune și cum o poți controla. Opera a integrat Battery Saver direct în interfața browserului, astfel încât să îl activezi rapid, fără a căuta prin meniuri complicate.

Deschide Opera și uită-te în partea dreaptă a barei de adrese. Atunci când laptopul rulează pe baterie, vei observa o mică pictogramă sub forma unei baterii. Apasă pe această pictogramă pentru a accesa meniul Battery Saver. Alege dacă vrei să activezi modul manual sau dacă preferi să pornească automat atunci când nivelul bateriei scade sub un anumit prag (de exemplu, 20%).

Odată activată, funcția Battery Saver ajustează automat modul în care Opera folosește resursele sistemului. Printre măsurile implementate se numără limitarea activităților din fundal, oprirea animațiilor neesențiale și optimizarea modului de redare a videoclipurilor.

Este important să reții că această funcție intră în acțiune doar atunci când laptopul nu este conectat la priză. Astfel, atunci când îl folosești cu încărcătorul, performanța rămâne la nivel maxim, iar modul economic nu intervine.

Ce setări optimizează Opera pentru a reduce consumul

Atunci când activezi Battery Saver, Opera aplică o serie de ajustări inteligente menite să reducă încărcarea procesorului și a plăcii grafice. Printre cele mai importante schimbări se numără:

Încetinirea temporizărilor pentru activitățile din fundal : paginile web care rulează scripturi permanente consumă resurse chiar și atunci când nu le folosești activ. Opera reduce frecvența acestor procese.

: paginile web care rulează scripturi permanente consumă resurse chiar și atunci când nu le folosești activ. Opera reduce frecvența acestor procese. Limitarea redării de animații : bannerele animate și tranzițiile complexe pot consuma multă energie. Browserul le diminuează sau chiar le blochează atunci când nu sunt esențiale.

: bannerele animate și tranzițiile complexe pot consuma multă energie. Browserul le diminuează sau chiar le blochează atunci când nu sunt esențiale. Optimizarea videoclipurilor : Battery Saver reduce rata de cadre a clipurilor video pentru a economisi energie, păstrând totuși o redare fluentă și plăcută.

: Battery Saver reduce rata de cadre a clipurilor video pentru a economisi energie, păstrând totuși o redare fluentă și plăcută. Dezactivarea funcțiilor vizuale suplimentare: efectele grafice sau tranzițiile interfeței sunt simplificate pentru a scădea consumul plăcii grafice.

Aceste ajustări nu afectează experiența de navigare în mod drastic. Vei putea în continuare să te bucuri de conținutul online, doar că browserul gestionează mai eficient resursele pentru a prelungi autonomia laptopului.

Cum profiți la maxim de modul battery saver

Pentru a obține cele mai bune rezultate, Battery Saver ar trebui combinat cu câteva măsuri suplimentare pe care le poți aplica ușor.

În primul rând, obișnuiește-te să închizi filele pe care nu le mai folosești. Chiar dacă Opera optimizează activitatea în fundal, un număr mare de file deschise înseamnă mai mult consum de memorie și procesor.

În al doilea rând, evită să rulezi simultan aplicații care cer multe resurse, precum editoare video sau jocuri, dacă autonomia bateriei este prioritară. Opera va consuma mai puțin, dar sistemul, per total, va rula mai greu și bateria se va descărca rapid.

Un alt truc util este să reduci luminozitatea ecranului și să dezactivezi tastatura iluminată (dacă laptopul tău are această funcție). Deși aceste ajustări nu țin direct de Opera, combinate cu modul Battery Saver îți pot oferi chiar și o oră în plus de autonomie.

Nu în ultimul rând, verifică periodic actualizările browserului. Fiecare versiune nouă aduce îmbunătățiri de performanță, iar modul Battery Saver poate deveni și mai eficient odată cu optimizările introduse de dezvoltatori.

În concluzie, dacă vrei să îți prelungești sesiunile de lucru sau de divertisment pe laptop, modul Battery Saver din Opera este o unealtă simplă, dar extrem de practică. Tot ce trebuie să faci este să îl activezi și să lași browserul să gestioneze inteligent resursele, în timp ce tu te bucuri de o experiență online fără grija bateriei care se termină prea repede.