Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 23:30
de Alexandru Puiu

Echipează-te pentru școală cu ofertele speciale Xiaomi: produse smart pentru o învățare eficientă

TEHNOLOGIE
Echipează-te pentru școală cu ofertele speciale Xiaomi: produse smart pentru o învățare eficientă
Xiaomi Back to school

Noul an școlar înseamnă energie nouă, planuri mari și provocări pe măsură. Indiferent că ești elev, student sau profesor, Xiaomi te sprijină să fii mereu cu un pas înainte, cu dispozitive moderne și oferte create special pentru un început de școală în forță. Campania Back-to-School vine cu reduceri atractive, cadouri surpriză și oferte exclusive disponibile acum pe www.mi.com/ro. De la smartphone-uri care te mențin conectat și productiv, la tablete ideale pentru studiu și gadget-uri smart care fac viața mai simplă și mai cool, Xiaomi îți oferă tehnologia de care ai nevoie pentru a străluci în clasă și dincolo de ea.

Redmi 15 5G: partenerul de încredere pentru întreaga zi

Imaginează-ți un smartphone pe care te poți baza de dimineață până seara (și încă o zi în plus!). Redmi 15 5G îți aduce exact asta: o baterie uriașă, care ține până la două zile, perfectă pentru cursuri online, proiecte și momente de relaxare. Cu ecranul său mare și clar, lecțiile, prezentările și serialele preferate arată impecabil, iar funcțiile inteligente transformă fotografiile și organizarea în ceva simplu și plăcut. Este companionul perfect pentru un program încărcat. Până în data de 18 septembrie, beneficiezi și de un voucher de reducere de 100 Lei pentru Redmi 15 5G, Redmi 15 și Redmi 15C. Descoperă oferta pe www.mi.com/ro/event/offer-exclusive-deals/.

Reduceri impresionante la smartphone-urile POCO și Redmi Note 14 Pro

Vrei un telefon care să țină pasul cu tine? Până în 27 august, campania POCO Carnival îți aduce reduceri de până la 47% și cadouri speciale! De exemplu:

  • POCO X7 Pro – de la 1699 lei la doar 1199 lei + cadou Xiaomi Band 9
  • POCO F7 Ultra – redus de la 3699 lei la 2699 lei + cadou Xiaomi Band 9
  • POCO M7 – performanță la preț mic, doar 699 Lei

În plus, primești puncte duble Mi și oferte flash zilnice, între 19:00 și 24:00. Vezi toate detaliile pe www.mi.com/ro/event/poco-carnival-2025.

Până în data de 17 septembrie, și seria Redmi Note 14 Pro este disponibilă cu reduceri de până la 700 lei, exclusiv pe www.mi.com/ro. De exemplu:

  • Redmi Note 14 Pro – de la 1599 lei la 1049 lei
  • Redmi Note 14 Pro 5G+ – de la 2399 lei la 1599 lei

Aceste smartphone-uri sunt perfecte pentru a rămâne conectat cu colegii, pentru a organiza proiecte și pentru a captura cele mai bune amintiri din viața de student.

Campania Back to School de la Xiaomi durează până pe 27 august

Campania Back to School de la Xiaomi durează până pe 15 septembrie

Tableta Redmi Pad 2 sau Redmi Pad SE 8.7: învățare eficientă

Pentru elevi și studenți, tableta Redmi Pad 2 (WiFi/4G) este soluția ideală pentru cursuri online, notițe rapide și proiecte creative. Până la finalul lunii august, aceasta vine cu o husă gratuită, ca să fii gata de lucru oricând și oriunde. Compactă, puternică și accesibilă, tableta te ajută să-ți organizezi ideile și să fii mereu pregătit pentru școală. Pentru o alegere prietenoasă cu bugetul, tableta Redmi Pad SE 8.7 îți oferă afișaj cu protecție pentru ochi și o baterie care te ține în mișcare, la un preț irezistibil de 399 Lei (de la 649 Lei).

Gadget-uri AIoT pentru un stil de viață conectat

Transformă-ți rutina zilnică într-una mai inteligentă cu produsele Xiaomi AioT. Până pe 17 septembrie, beneficiezi de 10% reducere la:

  • Xiaomi Band 10 – de la 249,99 Lei
  • Xiaomi TV A Pro 55” 2026 – de la 2299,99 Lei
  • Xiaomi Electric Scooter 5 – de la 2399,99 Lei

Fie că înveți pe un ecran generos, îți monitorizezi activitatea zilnică sau te deplasezi rapid prin oraș, aceste gadget-uri îți fac viața mai simplă și mai smart.

Alege Xiaomi pentru un început de școală în forță

Cu Xiaomi, ai parte de tehnologie de ultimă generație la prețuri care nu-ți afectează economiile. Fie că ești elev, student sau pasionat de gadget-uri, ofertele Back-to-School sunt gândite să-ți susțină ambițiile și să-ți aducă bucurie în fiecare zi. Vizitează www.mi.com/ro și profită de reducerile, cadourile și ofertele exclusive care fac diferența.

Este cod galben de vânt, în România. Harta zonelor afectate de rafale care ajung la 80 de km/h. Când se încălzeşte iar vremea
Recomandări
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine
Insula tropicală mai frumoasă şi mult mai ieftină decât Maldive. Este un secret ascuns al multor turişti
Insula tropicală mai frumoasă şi mult mai ieftină decât Maldive. Este un secret ascuns al multor turişti
Moneda românească din anii ’90 pe care se cer 100.000 de lei. Mulţi români cred că nu văd bine preţul, de ce e atât de scumpă
Moneda românească din anii ’90 pe care se cer 100.000 de lei. Mulţi români cred că nu văd bine preţul, de ce e atât de scumpă
O bancă din România dispare, anunţul a fost făcut oficial. Clienţii au primit deja mesajul de înştiinţare
O bancă din România dispare, anunţul a fost făcut oficial. Clienţii au primit deja mesajul de înştiinţare
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată
Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată
Crezi că ai un IQ de 151? Găsește ciuperca diferită în acest desen. Provocarea virală îi încurcă pe mulți
Crezi că ai un IQ de 151? Găsește ciuperca diferită în acest desen. Provocarea virală îi încurcă pe mulți
Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Revista presei
Adevarul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Playtech Știri
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!