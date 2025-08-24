Echipează-te pentru școală cu ofertele speciale Xiaomi: produse smart pentru o învățare eficientă

Noul an școlar înseamnă energie nouă, planuri mari și provocări pe măsură. Indiferent că ești elev, student sau profesor, Xiaomi te sprijină să fii mereu cu un pas înainte, cu dispozitive moderne și oferte create special pentru un început de școală în forță. Campania Back-to-School vine cu reduceri atractive, cadouri surpriză și oferte exclusive disponibile acum pe www.mi.com/ro. De la smartphone-uri care te mențin conectat și productiv, la tablete ideale pentru studiu și gadget-uri smart care fac viața mai simplă și mai cool, Xiaomi îți oferă tehnologia de care ai nevoie pentru a străluci în clasă și dincolo de ea.

Redmi 15 5G: partenerul de încredere pentru întreaga zi

Imaginează-ți un smartphone pe care te poți baza de dimineață până seara (și încă o zi în plus!). Redmi 15 5G îți aduce exact asta: o baterie uriașă, care ține până la două zile, perfectă pentru cursuri online, proiecte și momente de relaxare. Cu ecranul său mare și clar, lecțiile, prezentările și serialele preferate arată impecabil, iar funcțiile inteligente transformă fotografiile și organizarea în ceva simplu și plăcut. Este companionul perfect pentru un program încărcat. Până în data de 18 septembrie, beneficiezi și de un voucher de reducere de 100 Lei pentru Redmi 15 5G, Redmi 15 și Redmi 15C. Descoperă oferta pe www.mi.com/ro/event/offer-exclusive-deals/.

Reduceri impresionante la smartphone-urile POCO și Redmi Note 14 Pro

Vrei un telefon care să țină pasul cu tine? Până în 27 august, campania POCO Carnival îți aduce reduceri de până la 47% și cadouri speciale! De exemplu:

POCO X7 Pro – de la 1699 lei la doar 1199 lei + cadou Xiaomi Band 9

– de la 1699 lei la doar 1199 lei + cadou Xiaomi Band 9 POCO F7 Ultra – redus de la 3699 lei la 2699 lei + cadou Xiaomi Band 9

– redus de la 3699 lei la 2699 lei + cadou Xiaomi Band 9 POCO M7 – performanță la preț mic, doar 699 Lei

În plus, primești puncte duble Mi și oferte flash zilnice, între 19:00 și 24:00. Vezi toate detaliile pe www.mi.com/ro/event/poco-carnival-2025.

Până în data de 17 septembrie, și seria Redmi Note 14 Pro este disponibilă cu reduceri de până la 700 lei, exclusiv pe www.mi.com/ro. De exemplu:

Redmi Note 14 Pro – de la 1599 lei la 1049 lei

– de la 1599 lei la 1049 lei Redmi Note 14 Pro 5G+ – de la 2399 lei la 1599 lei

Aceste smartphone-uri sunt perfecte pentru a rămâne conectat cu colegii, pentru a organiza proiecte și pentru a captura cele mai bune amintiri din viața de student.

Tableta Redmi Pad 2 sau Redmi Pad SE 8.7: învățare eficientă

Pentru elevi și studenți, tableta Redmi Pad 2 (WiFi/4G) este soluția ideală pentru cursuri online, notițe rapide și proiecte creative. Până la finalul lunii august, aceasta vine cu o husă gratuită, ca să fii gata de lucru oricând și oriunde. Compactă, puternică și accesibilă, tableta te ajută să-ți organizezi ideile și să fii mereu pregătit pentru școală. Pentru o alegere prietenoasă cu bugetul, tableta Redmi Pad SE 8.7 îți oferă afișaj cu protecție pentru ochi și o baterie care te ține în mișcare, la un preț irezistibil de 399 Lei (de la 649 Lei).

Gadget-uri AIoT pentru un stil de viață conectat

Transformă-ți rutina zilnică într-una mai inteligentă cu produsele Xiaomi AioT. Până pe 17 septembrie, beneficiezi de 10% reducere la:

Xiaomi Band 10 – de la 249,99 Lei

– de la 249,99 Lei Xiaomi TV A Pro 55” 2026 – de la 2299,99 Lei

– de la 2299,99 Lei Xiaomi Electric Scooter 5 – de la 2399,99 Lei

Fie că înveți pe un ecran generos, îți monitorizezi activitatea zilnică sau te deplasezi rapid prin oraș, aceste gadget-uri îți fac viața mai simplă și mai smart.

Alege Xiaomi pentru un început de școală în forță

Cu Xiaomi, ai parte de tehnologie de ultimă generație la prețuri care nu-ți afectează economiile. Fie că ești elev, student sau pasionat de gadget-uri, ofertele Back-to-School sunt gândite să-ți susțină ambițiile și să-ți aducă bucurie în fiecare zi. Vizitează www.mi.com/ro și profită de reducerile, cadourile și ofertele exclusive care fac diferența.