ȘTIINȚĂ
Ea este influencera din viitor, cu semne de oboseală, piele îmbătrânită și postură cocoșată, avertizează cercetătorii
„Ava”, o ilustrație-concept a influencerei din viitor. Foto: Casino.org

Un concept vizual botezat „Ava” imaginează cum ar putea arăta, în 2050, o influencera prinsă ani la rând în rutina contentului: postură cocoșată, ochi roșii, cearcăne adânci, păr subțiat și o piele îmbătrânită prematur. Ideea nu e un exercițiu de groază, ci un semnal de alarmă bazat pe observații medicale despre efectele combinate ale statului la ecrane, iluminării artificiale, somnului insuficient, cosmeticelor folosite intens și procedurilor estetice aplicate fără pauză sau fără ghidaj corect, noteaza Newsweek.

Dincolo de dramatism, mesajul este pragmatic: stilul de viață al creatorilor de conținut poate fi „glossy” pe feed, dar costisitor pentru corp. Anii de aplecare peste telefon, nopțile de editare și presiunea constantă de „a fi online” creează un amestec de riscuri care, cumulate, lasă urme vizibile.

Cum arată portretul „avei” și ce îl provoacă

„Ava” are umeri rotunjiți și capul proiectat înainte – o consecință clasică a așa-numitului „text neck”, sindrom apărut prin folosirea îndelungată a smartphone-ului. Când coloana cervicală stă ore întregi în flexie, musculatura se dezechilibrează, iar postura greșită poate deveni cronică, cu dureri recurente de gât și spate. Nu e vorba de o zi proastă la birou, ci de ani în care „încă puțin” se adună.

Pielea arată obosită, cu pete, iritații și linii accentuate. Cauzele sunt multiple: dermatita de contact de la schimbarea frecventă a produselor, machiajul zilnic agresiv, expunerea îndelungată la lumini LED (ring lights) și la ecrane, care pot accelera fotoîmbătrânirea vizibilă. În paralel, „sindromul vederii computerizate” – ore întregi de privit în monitor – aduce roșeață, uscăciune, vedere încețoșată și cearcăne. Somnul fragmentat amplifică tabloul.

Ava influencer viitor 2050 2

Ilustrația-concept „Ava” – cum ar putea arăta influencera viitorului.
Foto: Casino.org

Dincolo de piele: păr, ochi, proporții

Subțierea părului și retragerea liniei frontale pot apărea prin alopecie de tracțiune: extensii grele sau coafuri strânse, purtate ani, suprasolicită foliculii. Adăugați stresul cronic, dietele dezechilibrate și nopțile cu puține ore de odihnă, iar efectul devine vizibil.

La nivelul feței, tendința de a urma constant micro-tendințe (fillere repetate, proceduri nepotrivite tipologiei) riscă să distorsioneze proporțiile naturale: pomeți prea umflați, bărbie ascuțită artificial, textură „plastică”. Nu e un verdict împotriva esteticii medicale, ci un avertisment privind excesele și aplicările greșite, fără plan și fără pauze.

Cum pui frână alunecării: obiceiuri mici, efect mare

Postură și ergonomie: ridică ecranul la nivelul ochilor, ia micro-pauze de întindere (regula „20-20-20”: la fiecare 20 de minute, privește 20 de secunde la 20 de picioare/6 metri), alternează lucrul la masă cu statul în picioare. Un suport pentru laptop și un scaun reglat corect fac minuni în timp.

Piele și lumină: simplifică rutina, testează produsele pe rând, curăță temeinic machiajul, folosește protecție solară zilnică și limitează intensitatea/starea „on” a ring light-urilor. Pentru ochi: lacrimi artificiale la nevoie, clipit conștient și igiena somnului (oră fixă de culcare, ecrane oprite înainte de somn).

Limite sănătoase într-o meserie fără program

Conținutul nu se termină niciodată, însă corpul are nevoie de repere. Stabilește ferestre clare de filmare/editare, planifică zile fără camere/reflectoare, programează sesiuni de mișcare (măcar 30 de minute de mers alert/zi) și verificări periodice: oftalmolog, dermatolog, evaluare posturală. Dacă apelezi la proceduri estetice, caută specialiști acreditați, un plan moderat și perioade de recuperare.

Mesajul din spatele „Avei” nu e „sperietoare”, ci un reminder: algoritmii se schimbă, trendurile trec, dar sănătatea rămâne infrastructura pe care se construiește o carieră lungă în online. Echilibrul – între ambiție și grija de sine – nu arată bine doar în poze; se vede, mai ales, peste ani.

