E vară, e cald și vrei doar înghețată – dar de ce spun specialiștii că nu ar trebui să-ți înlocuiască mesele

În mijlocul verii, tentația unei înghețate reci și dulci este aproape irezistibilă. Mulți o aleg în locul prânzului, mai ales când sunt pe plajă, la birou sau pur și simplu nu au chef de o masă clasică. Dar este o alegere cu adevărat înțeleaptă? Specialiștii în nutriție avertizează: oricât de gustoasă ar fi, înghețata nu ar trebui să înlocuiască mesele principale ale zilei.

De ce înghețata nu este o masă completă

Nutriționistul și psihiatrul Stefano Erzegovesi, citat de cotidianul Corriere della Sera, explică de ce înghețata nu poate fi considerată un substitut real pentru un prânz sau o cină. Deși ne poate păcăli pe moment cu gustul ei intens și efectul răcoritor, compoziția ei lasă mult de dorit din punct de vedere nutrițional.

„Înghețata este formată în mare parte din apă, mult zahăr și grăsimi, dar nu conține fibre și are foarte puține proteine, cele mai multe provenind din lapte”, avertizează specialistul. Din acest motiv, oferă o senzație de sațietate slabă și, după doar câteva ore, ne trezim din nou flămânzi. În plus, chiar dacă alegem trei cupe (aproximativ 150 de grame), aportul caloric nu depășește de obicei 300–350 de calorii, echivalentul unei porții mici de paste simple cu ulei de măsline.

Înghețata artizanală versus cea industrială și alegerea aromelor

Există totuși diferențe importante între înghețata artizanală și cea industrială. Cea artizanală tinde să fie mai sățioasă, în timp ce variantele ambalate pot conține mai mult zahăr, grăsimi și aditivi, dar mai puține proteine. De asemenea, gusturile cremoase (vanilie, fistic, ciocolată) aduc mai multe calorii și ceva mai multă consistență decât înghețata de fructe, care este practic un suc îndulcit și înghețat, cu un aport caloric mai mic, dar și o capacitate scăzută de a potoli foamea.

„Milkshake-urile, la rândul lor, sunt o variantă diluată de înghețată, cu mai multă apă și proteine, dar și ele rămân departe de o masă echilibrată”, precizează Erzegovesi.

Ce să mănânci după o masă cu înghețată

Dacă totuși ai decis să „sari” masa de prânz și să te bucuri doar de înghețată, este important să ai grijă ce mănânci la următoarea masă. Specialistul recomandă să nu transformăm acest obicei într-o regulă zilnică. De preferat, astfel de „mese” cu înghețată să nu se repete mai mult de două ori pe săptămână, și doar vara.

Pentru a compensa lipsa de fibre și micronutrienți, la masa următoare este bine să incluzi o salată bogată, cât mai colorată, cu legume proaspete. „Organismul are nevoie de fibre, iar acestea lipsesc complet din înghețată”, subliniază expertul. În plus, în sezonul rece, o astfel de alegere nu este deloc potrivită, deoarece corpul are nevoie de alimente calde și consistente.

Răsfățul e permis, dar cu măsură

Înghețata poate rămâne un desert savuros sau o gustare răcoritoare în zilele toride, însă nu trebuie confundată cu o masă adevărată. Dacă ne dorim energie, echilibru nutrițional și o senzație reală de sațietate, atunci este important să păstrăm înghețata în rolul său de răsfăț ocazional, nu de înlocuitor de prânz.