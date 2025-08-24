Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 09:42
de Diana Dumitrache

E unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România, însă munca de jos nu îi este străină. Emil Boc a trecut la cosit iarba. „Cel mai gospodar primar”

E unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România, însă munca de jos nu îi este străină. Emil Boc a trecut la cosit iarba. „Cel mai gospodar primar”
Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca (Sursa foto: colaj Playtech)

Primarul Clujului, Emil Boc, a demonstrat încă o dată că rădăcinile nu se uită. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a împărtășit imagini în care apare cosind iarba, alături de mesajul: „Nimic nu se compară cu iarba verde de acasă!”.

Imagini rare cu Emil Boc

Videoclipul in care Emil Boc a trecut de la munca de birou la cea de camp aa strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea fanilor, care nu au ezitat să-l felicite și să-i aprecieze spiritul gospodăresc.

„Cel mai gospodar primar!!”, „Corect. Și mai ales pentru un primar este poate una dintre cele mai mari relaxări. Felicitări, domnule primar Emil Boc!!! Sunteți ce trebuie.”, sau „Bine că nu ați uitat de unde ați plecat!” sunt doar câteva dintre mesajele transmise de internauți.

Un alt comentariu care a atras atenția a fost: „Mi-ar plăcea să mă învățați și pe mine mișcarea. Am încercat în adolescență, dar nu prea prindeam…”, a spus chiar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Iar alții au adăugat: „Rădăcinile nu se uită! Om gospodar!” și „Merge bine coasa dacă este mânuită de cine se pricepe. Felicitări!”.

Gestul primarului a fost interpretat de mulți ca o dovadă de modestie și autenticitate, trăsături care i-au consolidat imaginea de lider apropiat de oameni.

Controverse la Primăria Cluj-Napoca

Un nou episod tensionat s-a consumat între primarul Emil Boc și consilierii USR, după ce municipalitatea a propus prelungirea acordării sporului pentru condiții de muncă sedentare. Aproape 1.000 de angajați ai Primăriei Cluj-Napoca beneficiază de acest supliment salarial, iar edilul liberal susține că acesta este justificat prin problemele medicale cauzate de statul prelungit la birou.

Conform DSP Cluj, salariații instituției sunt expuși unor factori de risc precum sedentarismul, stresul profesional și volumul ridicat de muncă. Emil Boc afirmă că nu poate refuza acordarea acestui drept, întrucât este reglementat prin lege:

„Este un drept legal al funcționarilor publici care nu poate fi refuzat. Este în baza unei legislații în vigoare. Primarul nu are altă alternativă decât de a supune Consiliul Local aceste date. Sunt unii care stau 8 ore pe scaun, n-au altă cale și fac diverse afecțiuni care sunt consacrate și eu știu situații când a venit salvarea și a luat pe unii funcționari publici de aici, din primărie. Îi rog să facă demersuri la Guvern, pe cei din USR, să deblocheze achiziția de mobilier ca să pot dota cu mobilier sediul pe care l-am cumpărat nou”.

Prelungirea plății acestui beneficiu a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 4 august, alături de date centralizate din controale medicale periodice, menite să justifice acordarea sporului.

Nu este prima confruntare Boc – USR din această vară. La începutul lunii iulie, discuțiile despre majorarea prețurilor la transportul public au dus la un schimb dur de replici. Atunci, edilul liberal a reacționat vehement:

„Dacă facem politicile USR, intră în faliment sigur, asta vă pot asigura fără să mai vorbească domnul director. Gratuități totale, dacă se poate și să vină din cer, totuși, și să fie bine. Ăștia sunteți voi, USR. La nivel național sunteți cu TVA-ul în gură și susțineți majorarea, la nivel local dacă se poate totul gratis”.

Tonul ridicat a continuat și cu alte critici:

„Fiți realiști, oameni buni. Nu vă distrugeți credința politică cu asemenea susțineri că vă descalificați. Vorbiți limba responsabilității. Dacă vreți să fiți partid responsabil, fiți și la Cluj, și la București responsabili. Nu papagali și populiști la Cluj, iar responsabili la București, când e nevoie. Asta e realitatea. Ar fi bine să vă uitați în oglindă: Oare ce spun ăia de la București? Responsabilitate. Ce spun eu de la Cluj: populism. În care oglindă mă regăsesc, care oglindă e adevărată”.

