După dezastrul înfiorător cu Albă ca Zăpada, Disney ia o decizie bizară privind producția altui film live-action

După eșecul „Snow White”, studioul reevaluează strategia pentru adaptările live-action, ceea ce include o altă producție apreciată de public, după cum îți vom relata în cele ce urmează.

Disney a decis să suspende pre-producția adaptării live-action a filmului Tangled, inspirat din basmul fraților Grimm, Rapunzel.

Tangled s-ar afla în fază incipientă, dar viitorul este incert. De vină este Alba ca Zăpada

Potrivit The Hollywood Reporter, proiectul se afla în faza incipientă, iar regizorul Michael Gracey fusese deja confirmat. Totuși, după rezultatele slabe ale Alba ca Zăpada la box office, studioul a ales să reevalueze direcția acestor producții.

Filmul Snow White, lansat pe 21 martie, a avut un parcurs sub așteptări în cinematografe, generând doar 69 de milioane de dolari pe piața internă și 145 de milioane de dolari la nivel global.

Cifele sunt mult sub bugetul său de producție de 270 de milioane de dolari, ceea ce îl transformă într-un eșec financiar pentru Disney. În acest context, compania reconsideră planurile pentru viitoarele adaptări live-action, inclusiv pentru Tangled.

Despre ce este vorba în Tangled, dar și cum stă Disney

Povestea originală a animației Tangled (2010) urmărește aventurile lui Rapunzel, o tânără cu păr magic de lungime impresionantă, ținută captivă într-un turn.

În momentul în care un hoț fugar, Flynn Rider, ajunge din greșeală la ea, cei doi pornesc într-o călătorie care îi schimbă viața. Filmul a fost un succes atât la box office, cât și printre critici, fiind apreciat pentru animația de calitate, umor și coloana sonoră memorabilă.

În ultimul deceniu, Disney a mizat intens pe adaptările live-action ale propriilor clasice animate. Strategia a avut atât succese, cât și eșecuri.

Printre cele mai profitabile titluri se numără Alice in Wonderland (2010), The Jungle Book (2016), Beauty and the Beast (2017) și Aladdin (2019), fiecare cu încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel global.

În schimb, producții precum The Little Mermaid (2023) și Snow White (2024) nu au reușit să genereze veniturile așteptate, în ciuda investițiilor semnificative.

Deși Mufasa: The Lion King, lansat în decembrie 2024, a avut un parcurs mai bun, acumulând 720 de milioane de dolari la nivel mondial, eșecurile recente au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea continuării acestui trend.

În cazul Tangled, studioul inițiase deja întâlniri cu actori pentru distribuție, însă, pentru moment, proiectul rămâne suspendat.

Disney nu a oferit un calendar privind reluarea producției, dar este posibil ca decizia finală să depindă de succesul altor adaptări live-action aflate în pregătire.