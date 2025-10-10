După ce a mers cu mașina la service pentru un sunet ciudat, o femeie a făcut o descoperire fascinantă. Nimeni nu și-a dat seama

O femeie din New York a devenit virală pe internet după ce a descoperit motivul neașteptat al unui zgomot bizar din mașina sa — un mister care a pus în încurcătură chiar și mecanicii profesioniști. Povestea ei, relatată de Newsweek, a început cu un sunet ciudat de „trosnituri” care părea să vină de undeva de sub bord și a continuat cu o descoperire amuzantă, demnă de o comedie modernă despre mașini inteligente.

Alex Nevarez, proprietara vehiculului, a spus că zgomotul i-a atras atenția după un drum lung de peste cinci ore. Pentru că în trecut un mecanic descoperise urme de rozătoare în compartimentul motorului, femeia s-a temut că situația s-ar putea repeta.

„Am fost convinsă că e un cuib de șoareci acolo. Mașina mea e parcată pe stradă în New York, așa că e un scenariu posibil”, a povestit ea pentru Newsweek.

Când căutările online au sugerat că ar putea fi o problemă cu lichidul de răcire, Alex a decis să ducă mașina la service. Cu ocazia reviziei de 60.000 de mile și a schimbului de ulei, le-a cerut mecanicilor să investigheze și misteriosul sunet.

Rezultatul? Niciunul. „Au spus că nu au auzit nimic ciudat și că totul este în regulă”, a povestit ea.

Zgomotul misterios și momentul revelației

După vizita la service, Nevarez a constatat că zgomotul continua. Într-o seară, stând în mașină parcată, a decis să asculte cu atenție. Sunetul părea să provină din interior, nu de sub capotă. A privit spre ecranul sistemului multimedia și a făcut descoperirea care avea să o transforme într-o mică vedetă pe TikTok.

Pe display rula o aplicație audio numită Sounds of Nature , care reda o coloană sonoră relaxantă — „Sunet de șemineu”. Focul „virtual” trosnea ca un lemn care arde, iar mașina, prin sistemul audio performant, reda perfect efectul.

„În clipa în care am realizat cât de absurd era, am început să râd și am filmat totul. Sunetul era doar un efect ambiental al mașinii mele”, a povestit ea.

Video-ul postat ulterior pe TikTok a strâns peste 300.000 de vizualizări , iar reacțiile au fost pe măsură. Mii de oameni au comentat propriile experiențe similare, în care au confundat defecțiuni tehnice cu simple neatenții sau erori amuzante.

Internetul a reacționat cu umor și empatie

„Am sunat odată la asistență rutieră pentru că nu-mi găseam cheile. Le-am văzut după o oră, atârnând în contact”, a scris un utilizator.

Altul a povestit cum un client a adus o mașină în service pentru „un zgomot în ușă” — mecanicii au desfăcut tot panoul, dar cauza era un bănuț care se rostogolea în interiorul compartimentului.

„E în regulă”, a glumit o altă persoană. „Eu mi-am dus mașina la service pentru că se aprinsese becul de check engine, iar problema era că nu închisesem capacul de la rezervor.”

Acest gen de povești, spun psihologii auto citați de publicație, arată cât de dependentă a devenit experiența condusului de tehnologie. Sunetele, alertele și aplicațiile integrate pot crea confuzii neașteptate, mai ales pentru cei care nu cunosc toate funcțiile vehiculului.

Pentru Alex Nevarez, finalul fericit al poveștii a fost o lecție de răbdare și un prilej de umor: uneori, zgomotele bizare din mașină nu au nevoie de un mecanic, ci doar de o privire atentă spre ecranul central.