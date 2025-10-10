Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
10 oct. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

După ce a mers cu mașina la service pentru un sunet ciudat, o femeie a făcut o descoperire fascinantă. Nimeni nu și-a dat seama

AUTO
După ce a mers cu mașina la service pentru un sunet ciudat, o femeie a făcut o descoperire fascinantă. Nimeni nu și-a dat seama
A lăsat 700 de dolari după vizita la service, deși a rămas cu sunetul

O femeie din New York a devenit virală pe internet după ce a descoperit motivul neașteptat al unui zgomot bizar din mașina sa — un mister care a pus în încurcătură chiar și mecanicii profesioniști. Povestea ei, relatată de Newsweek, a început cu un sunet ciudat de „trosnituri” care părea să vină de undeva de sub bord și a continuat cu o descoperire amuzantă, demnă de o comedie modernă despre mașini inteligente.

Alex Nevarez, proprietara vehiculului, a spus că zgomotul i-a atras atenția după un drum lung de peste cinci ore. Pentru că în trecut un mecanic descoperise urme de rozătoare în compartimentul motorului, femeia s-a temut că situația s-ar putea repeta.

„Am fost convinsă că e un cuib de șoareci acolo. Mașina mea e parcată pe stradă în New York, așa că e un scenariu posibil”, a povestit ea pentru Newsweek.

Când căutările online au sugerat că ar putea fi o problemă cu lichidul de răcire, Alex a decis să ducă mașina la service. Cu ocazia reviziei de 60.000 de mile și a schimbului de ulei, le-a cerut mecanicilor să investigheze și misteriosul sunet.

Rezultatul? Niciunul. „Au spus că nu au auzit nimic ciudat și că totul este în regulă”, a povestit ea.

Zgomotul misterios și momentul revelației

După vizita la service, Nevarez a constatat că zgomotul continua. Într-o seară, stând în mașină parcată, a decis să asculte cu atenție. Sunetul părea să provină din interior, nu de sub capotă. A privit spre ecranul sistemului multimedia și a făcut descoperirea care avea să o transforme într-o mică vedetă pe TikTok.

Pe display rula o aplicație audio numită Sounds of Nature , care reda o coloană sonoră relaxantă — „Sunet de șemineu”. Focul „virtual” trosnea ca un lemn care arde, iar mașina, prin sistemul audio performant, reda perfect efectul.

„În clipa în care am realizat cât de absurd era, am început să râd și am filmat totul. Sunetul era doar un efect ambiental al mașinii mele”, a povestit ea.

Video-ul postat ulterior pe TikTok a strâns peste 300.000 de vizualizări , iar reacțiile au fost pe măsură. Mii de oameni au comentat propriile experiențe similare, în care au confundat defecțiuni tehnice cu simple neatenții sau erori amuzante.

Internetul a reacționat cu umor și empatie

„Am sunat odată la asistență rutieră pentru că nu-mi găseam cheile. Le-am văzut după o oră, atârnând în contact”, a scris un utilizator.

Altul a povestit cum un client a adus o mașină în service pentru „un zgomot în ușă” — mecanicii au desfăcut tot panoul, dar cauza era un bănuț care se rostogolea în interiorul compartimentului.

„E în regulă”, a glumit o altă persoană. „Eu mi-am dus mașina la service pentru că se aprinsese becul de check engine, iar problema era că nu închisesem capacul de la rezervor.”

Acest gen de povești, spun psihologii auto citați de publicație, arată cât de dependentă a devenit experiența condusului de tehnologie. Sunetele, alertele și aplicațiile integrate pot crea confuzii neașteptate, mai ales pentru cei care nu cunosc toate funcțiile vehiculului.

Pentru Alex Nevarez, finalul fericit al poveștii a fost o lecție de răbdare și un prilej de umor: uneori, zgomotele bizare din mașină nu au nevoie de un mecanic, ci doar de o privire atentă spre ecranul central.

 

@imnotaleximanalien& that’ll be $700, ma’am♬ original sound – alex 🤠

Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce
Recomandări
ROBOR și IRCC, pe final de an – ce se întâmplă cu creditele românilor în octombrie, cu ratele și dobânzile din spate
ROBOR și IRCC, pe final de an – ce se întâmplă cu creditele românilor în octombrie, cu ratele și dobânzile din spate
Sateliții Starlink ai lui Elon Musk cad zilnic pe Pământ: un pericol în creștere pentru orbită și atmosferă
Sateliții Starlink ai lui Elon Musk cad zilnic pe Pământ: un pericol în creștere pentru orbită și atmosferă
Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Regizorul Ryan Murphy aduce pe Disney+ serialul „Totul e corect”, cu Kim Kardashian și Glenn Close. De când poți vedea „All’s Fair”
Regizorul Ryan Murphy aduce pe Disney+ serialul „Totul e corect”, cu Kim Kardashian și Glenn Close. De când poți vedea „All’s Fair”
László Krasznahorkai, Nobel pentru literatură 2025 — Mircea Cărtărescu, aproape de marele premiu
László Krasznahorkai, Nobel pentru literatură 2025 — Mircea Cărtărescu, aproape de marele premiu
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cum se explică tarifele fabuloase la energie din România. Legătura dintre prețul curentului și ANRE
Cum se explică tarifele fabuloase la energie din România. Legătura dintre prețul curentului și ANRE
Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici
Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici
Revista presei
Adevarul
Specia umană a apărut datorită unui virus vechi de milioane de ani
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile norocoase în octombrie 2025. Astrele le-au pregătit surprize mari în a doua lună de toamnă
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Playtech Știri
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...