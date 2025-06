Dragonii și extratereștrii detronează spionii: Filmele pentru toate vârstele iau cu asalt box office-ul

Box office-ul global e în plină transformare, iar gusturile publicului confirmă o tendință clară: filmele de familie sunt din nou în vârf. Într-un peisaj dominat ani la rând de blockbustere de acțiune sau supereroi, remake-urile live-action ale unor animații celebre precum How to Train Your Dragon și Lilo & Stitch reușesc performanțe spectaculoase în sălile de cinema. Iar cei mai afectați de această schimbare sunt tocmai giganții care mizau pe acțiune explozivă – cum este cazul francizei Mission: Impossible.

Dragonii se întorc și cuceresc box office-ul global

Studiourile Universal și DreamWorks Animation au dat lovitura cu noul remake live-action How to Train Your Dragon, care a debutat la nivel mondial cu aproape 200 de milioane de dolari încasări. Filmul, regizat de același Dean DeBlois care a semnat și trilogia animată, readuce în prim-plan povestea tânărului Hiccup și a dragonului său Toothless într-o formă vizuală spectaculoasă, adaptată unui public modern, dar fără să piardă farmecul original.

Lansat simultan în 81 de piețe internaționale, filmul a înregistrat 114 milioane de dolari la nivel global, plus alte 83 de milioane în America de Nord. Succesul său nu este doar comercial, ci și simbolic: demonstrează că publicul caută din nou povești emoționante, care pot fi vizionate în familie, fără să depindă de CGI-ul agresiv sau explozii continue.

Acțiunea se desfășoară în satul viking Berk, un loc familiar fanilor francizei, și urmărește prietenia dintre un băiat firav și o creatură legendară. Cu un buget de 150 de milioane de dolari, filmul are deja confirmată o continuare, programată pentru 2027 – semn clar că studiourile mizează pe longevitatea acestui nou început.

Extratereștrii câștigă teren: Lilo & Stitch, aproape de miliardul de dolari

Dacă How to Train Your Dragon a debutat în forță, Lilo & Stitch a fost cel care a dominat autoritar box office-ul timp de patru weekenduri la rând. Filmul Disney, un alt remake live-action inspirat din animația clasică, a adunat până acum 858 de milioane de dolari la nivel mondial. Cu încasări constante de weekend de peste 30 de milioane de dolari și un ritm susținut, pelicula este pe cale să devină primul film din 2025 care depășește pragul simbolic de 1 miliard de dolari.

Povestea unei fetițe hawaiene și a creaturii extraterestre pe care o adoptă atinge corzi sensibile în publicul de toate vârstele. Este o combinație perfectă între umor, acțiune și mesaj emoționant despre familie și acceptare – elemente care funcționează excelent în contextul actual.

Lansat în weekendul de Memorial Day, filmul a acumulat 491 de milioane de dolari în afara SUA, ceea ce subliniază apetitul global pentru povești sincere și accesibile. În prezent, Lilo & Stitch este al doilea cel mai de succes film de Hollywood al anului, imediat după Minecraft Movie – care a fost lansat în aprilie și deja dă semne de retragere din cinematografe.

Într-un contrast puternic cu performanțele filmelor de familie, blockbuster-ul Mission: Impossible – The Final Reckoning cu Tom Cruise se îndreaptă spre un eșec financiar, în ciuda cifrelor aparent solide. Cu 506 milioane de dolari încasări globale (dintre care 340 de milioane vin din piețele internaționale), filmul nu se apropie de pragul de rentabilitate, având în vedere că a costat aproape 400 de milioane de dolari să fie produs.

Chiar dacă fanii acțiunii clasice au mers în săli pentru a-l vedea pe Ethan Hunt într-o ultimă misiune, trendul general arată că publicul se orientează către altceva: povești care pot fi văzute de părinți și copii împreună, nu doar de adolescenți și adulți pasionați de adrenalină.

Operatorii de cinematografe păstrează, de regulă, aproximativ jumătate din veniturile de la bilete, ceea ce înseamnă că The Final Reckoning nu are nicio șansă să genereze profit din proiecțiile cinematografice. E un semnal clar că era filmelor de acțiune super-produse este în declin, iar publicul caută diversitate și emoție în altă parte.