Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 15:44
de Ozana Mazilu

Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn

ȘTIINȚĂ
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn

Un nou studiu bazat pe date colectate de sonda Cassini în urmă cu aproape două decenii aduce cele mai puternice indicii de până acum că sub calota înghețată a lui Enceladus, una dintre lunile lui Saturn, are loc o chimie extrem de complexă. Cercetătorii au identificat molecule organice diverse în particulele de gheață expulzate prin gheizerele de la suprafața satelitului, sugerând procese similare celor care, pe Pământ, întrețin viața în adâncurile oceanului.

Descoperirile, publicate în revista Nature Astronomy, confirmă că Enceladus este unul dintre cele mai promițătoare locuri din Sistemul Solar în care am putea căuta viață extraterestră.

Echipa condusă de astrobiologul Nozair Khawaja, de la Universitatea din Stuttgart, a reanalizat datele obținute cu instrumentul Cosmic Dust Analyzer al sondei Cassini. Acesta a colectat sute de mii de mostre din inelele lui Saturn și din jeturile de apă și gheață ejectate de Enceladus între 2005 și 2015.

Vezi și:
Planeta Saturn, vizibilă pe cer în septembrie. De ce s-o urmărești pe cerul nopții, conform cercetătorilor

De această dată, oamenii de știință au reușit să folosească metode mai avansate de analiză spectrală, comparând semnalele din gheață cu baze de date extinse din laborator. Astfel, au identificat o gamă variată de compuși: aromatici, aldehide, esteri, eteri, alchene și chiar indicii de substanțe ce conțin azot și oxigen.

Este pentru prima dată când analiza s-a concentrat pe particulele de gheață proaspăt ejectate, nu pe cele vechi și „alterate” din inelul E al lui Saturn. Acest lucru a permis detectarea unor molecule care până acum erau ascunse în zgomotul de date.

„Există multe căi posibile prin care moleculele organice pe care le-am găsit se pot transforma în compuși relevanți biologic, ceea ce sporește probabilitatea ca luna să fie locuibilă”, a declarat Khawaja.

Un mediu asemănător izvoarelor hidrotermale de pe Pământ

Interpretarea datelor sugerează că pe fundul oceanului lui Enceladus există sisteme hidrotermale comparabile cu cele de pe Pământ. Pe planeta noastră, astfel de medii se află la kilometri adâncime, unde lumina solară nu pătrunde niciodată, dar unde viața prosperă în jurul unor izvoare vulcanice bogate în chimicale.

Faptul că Enceladus este supus unor forțe gravitaționale complexe, generate de Saturn și de alte luni, face ca interiorul său să fie încălzit. Acest proces ar putea susține circulația apei prin roci fierbinți, eliberând elemente și molecule care hrănesc reacții chimice bogate.

Până în prezent, Cassini a confirmat în jeturile de gheață prezența unor săruri, a hidrogenului și a fosfaților. Adăugând și noile molecule organice descoperite, cercetătorii au acum dovezi pentru cinci dintre cele șase elemente CHNOPS esențiale vieții: carbon, hidrogen, azot, oxigen și fosfor. Sulful este singurul care mai lipsește de pe listă.

Acest tablou este impresionant de asemănător cu mediile de pe Terra unde viața a apărut și continuă să supraviețuiască fără dependență de lumina soarelui.

Imagine a lui Enceladus în inelul E, arătând gheizerele luminoase. (NASA/JPL/Institutul de Științe Spațiale)

Implicațiile pentru căutarea vieții extraterestre

Chiar dacă moleculele identificate sunt rezultatul unor procese abiotice (non-biologice), ele reprezintă precursorii necesari pentru apariția unor sisteme vii. Aceasta nu înseamnă că viața există deja pe Enceladus, dar înseamnă că condițiile esențiale sunt acolo.

„Chiar și dacă nu vom găsi viață pe Enceladus, aceasta ar fi o descoperire enormă, pentru că ar ridica întrebări serioase: de ce lipsește viața dintr-un mediu unde condițiile par favorabile?”, explică Khawaja.

Deocamdată, rezultatele sunt considerate cele mai puternice dovezi de până acum că Enceladus ar putea avea sisteme hidrotermale active, un mediu unde, cel puțin pe Pământ, viața este abundentă.

Pentru viitor, oamenii de știință speră ca noile misiuni spațiale să exploreze mai profund această lună, poate chiar să aducă mostre direct din oceanul său ascuns. Până atunci, datele Cassini continuă să ofere surprize, chiar și la aproape 20 de ani după ce au fost colectate.

Descoperirea unor molecule organice complexe în jeturile de gheață ale lui Enceladus consolidează statutul acestei luni ca fiind unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru a căuta viață în Sistemul Solar. Fie că vom descoperi forme de viață sau doar o chimie fascinantă, răspunsurile ascunse sub gheața lui Enceladus ar putea schimba radical înțelegerea noastră despre viața în univers.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Un medicament pentru Alzheimer ar putea îmbunătăți comportamentele sociale la unii copii cu autism
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Borderlands 4 vine cu un update major de echilibrare: toți Vault Hunterii au primit buff-uri
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Wolf Man, filmul horror cu succes în cinematografe, este acum pe SkyShowtime
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
Părinții lui Sammy Basso, băiatul diagnosticat cu progeria, dezvăluiri emoționante la un an de la moartea fiului lor: „A lăsat 14 scrisori ascunse. În fiecare zi întreba dacă îl iubim”
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
6g, rețeaua cu „al șaselea simț”: ce promite tehnologia și cât de aproape suntem de ea
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
Stare de urgență în Bulgaria. Turiști și localnici evacuați din Burgas în urma unor inundații masive. Sistemul BG-ALERT a fost activat
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...