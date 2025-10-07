Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 14:55
de Daoud Andra

Două meserii noi apar oficial în România. Ce ocupații au fost adăugate în COR

Social
Două meserii noi apar oficial în România. Ce ocupații au fost adăugate în COR
FOTO: Freepik

Piața muncii din România continuă să se adapteze schimbărilor sociale și economice, iar acest lucru se reflectă și în actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) – documentul oficial care stabilește toate meseriile recunoscute la nivel național. Potrivit unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial, COR a fost completată cu două noi ocupații: crescător de câini și instructor de șah.

Ce este COR și de ce se actualizează

COR reprezintă registrul național care include toate ocupațiile ce pot fi practicate legal în România, fiind utilizat de instituții publice, angajatori și companii pentru completarea contractelor de muncă, raportările către autorități sau în documentele de resurse umane. În prezent, clasificarea cuprinde peste 4.000 de meserii, de la profesii tradiționale până la specializări apărute în ultimii ani odată cu evoluția tehnologică.

Actualizarea COR este o procedură legală, reglementată de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și ocuparea forței de muncă, precum și de Ordinul comun nr. 37/83/2022, care stabilește modul în care pot fi adăugate sau eliminate ocupații în funcție de cererea pieței.

Ce prevede noul ordin

Prin Ordinul nr. 1.600/1.334/2025, emis de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse împreună cu Institutul Național de Statistică (INS), au fost introduse oficial în COR cele două noi ocupații:

Crescător de câini – o meserie care vine să reglementeze activitățile persoanelor și firmelor specializate în creșterea, îngrijirea și selecția raselor canine.

Instructor de șah – o ocupație dedicată celor care pregătesc copii, tineri sau adulți în arta jocului minții, tot mai popular în școli și centre educaționale.

Odată cu publicarea ordinului în Monitorul Oficial, aceste ocupații pot fi menționate legal în contractele individuale de muncă, în Revisal și în toate raportările oficiale către autorități.

De ce au fost introduse aceste meserii

În referatul de aprobare a ordinului se precizează că Direcția Generală Politici și Programe pentru Muncă, Ocupare și Formare Profesională a analizat, în trimestrul al doilea din 2025, mai multe solicitări venite din partea organizațiilor profesionale și a angajatorilor. Concluzia a fost că există o nevoie reală de reglementare pentru aceste două activități, aflate deja în expansiune în România.

Interesul tot mai mare pentru dresaj, creșterea responsabilă a animalelor de companie și dezvoltarea industriei canine justifică apariția ocupației de crescător de câini. În același timp, popularitatea tot mai mare a șahului în rândul copiilor, stimulată de competițiile online și de includerea sa în programele școlare, a determinat recunoașterea oficială a profesiei de instructor de șah.

Prin aceste actualizări, autoritățile încearcă să țină pasul cu transformările rapide ale pieței muncii. Recunoașterea oficială a unor profesii precum crescător de câini și instructor de șah nu doar oferă un cadru legal pentru practicanți, ci și încurajează dezvoltarea unor domenii de nișă care, până acum, funcționau într-o zonă mai puțin reglementată.

