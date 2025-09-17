Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 17:27
de Andrei Simion

Două mașini zburătoare s-au ciocnit: una a luat foc la aterizare, în cadrul unei demonstrații de tehnologie aeriană în China

ȘTIRI EXTERNE
Două mașini zburătoare s-au ciocnit: una a luat foc la aterizare, în cadrul unei demonstrații de tehnologie aeriană în China
Vehiculele au fost filmate în zbor înainte de coliziune. (Foto: CNN)

Un incident spectaculos a avut loc în nord-estul Chinei, la repetițiile pentru show-ul aerian din Changchun, acolo unde două mașini zburătoare produse de Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer. Una dintre ele a luat foc la aterizare, momentul fiind surprins în imagini video care au circulat rapid pe rețeaua socială chineză Weibo. Compania a confirmat coliziunea și a precizat că autoritățile locale au intervenit imediat pentru a stinge incendiul și a securiza zona.

Deși producătorul a transmis că „toate persoanele aflate la fața locului sunt în siguranță”, CNN a relatat, citând o sursă anonimă din interiorul companiei, că o persoană ar fi fost rănită în urma accidentului. Evenimentul ridică din nou întrebări serioase cu privire la siguranța și viitorul acestor vehicule, prezentate până acum ca un simbol al „economiei de joasă altitudine” pe care China vrea să o dezvolte la scară globală.

Accidentul care a umbrit repetițiile pentru marele show

Cele două vehicule Xpeng AeroHT, versiuni de mașini electrice zburătoare capabile de decolare și aterizare verticală, executau un zbor demonstrativ înaintea deschiderii oficiale a show-ului aerian. La un moment dat, acestea au intrat în coliziune, iar una dintre mașini a suferit avarii majore la fuselaj, izbucnind în flăcări în momentul atingerii solului.

Imaginile publicate pe Weibo arată coloane de fum negru ridicându-se din epava în flăcări, în timp ce echipele de pompieri interveneau pentru a stinge incendiul. Compania a declarat ulterior că procedurile de urgență au fost aplicate „în mod ordonat” și că siguranța participanților nu a fost pusă în pericol. Totuși, surse media independente vorbesc despre cel puțin o victimă rănită, ceea ce contrazice parțial comunicatul oficial.

Imagini publicate pe rețeaua socială Weibo au arătat epava

Imagini publicate pe rețeaua socială Weibo au arătat epava. (Foto: CNN)

Mașinile zburătoare, promisiuni mari dar și provocări

Vehiculele dezvoltate de Xpeng AeroHT, subsidiară a gigantului Xpeng, sunt evaluate la circa 300.000 de dolari fiecare și au atras deja aproximativ 3.000 de comenzi, potrivit companiei. Ele au fost prezentate drept o inovație capabilă să schimbe radical mobilitatea urbană și să plaseze China în fruntea unei industrii emergente.

Cu toate acestea, incidentul de la Changchun scoate în evidență dificultățile enorme legate de infrastructură, reglementări și, mai ales, încrederea publicului. Dacă autoritățile chineze promovează intens conceptul de „low-altitude economy”, nu lipsesc scepticii care consideră că siguranța acestor vehicule nu este încă la nivelul necesar pentru utilizare largă.

Specialiștii compară actuala etapă cu începuturile mașinilor electrice: un domeniu promițător, dar încă plin de obstacole tehnologice și legislative. În acest context, fiecare accident are potențialul de a frâna entuziasmul și de a prelungi drumul către adopția în masă a mașinilor zburătoare.

Când revin temperaturile de peste 32 de grade în Bucureşti? Toamna va semăna cu o vară fierbinte
Recomandări
Trecerea la Reges-Online: experții cer amânarea termenului pentru angajatori până la finalul anului 2025
Trecerea la Reges-Online: experții cer amânarea termenului pentru angajatori până la finalul anului 2025
NASA devine agenție de informații sub un ordin executiv semnat de Donald Trump
NASA devine agenție de informații sub un ordin executiv semnat de Donald Trump
Cum faci un cocktail cu Tatratea, descoperi lichiorul pe bază de ceai din munții Tatra și înveți să faci o spumă cu lecitină
Cum faci un cocktail cu Tatratea, descoperi lichiorul pe bază de ceai din munții Tatra și înveți să faci o spumă cu lecitină
Trump în vizită la regele Charles, banii în AI: Microsoft, Google și Nvidia vor să pompeze 30 de miliarde $ în Marea Britanie
Trump în vizită la regele Charles, banii în AI: Microsoft, Google și Nvidia vor să pompeze 30 de miliarde $ în Marea Britanie
Cum arată un tiny house de 32.000 de euro? Are tot ce trebuie pentru a locui şi integrează tehnologii smart
Cum arată un tiny house de 32.000 de euro? Are tot ce trebuie pentru a locui şi integrează tehnologii smart
Coloana sonoră EA SPORTS FC 26 aduce artiști de top și primul fotbalist profesionist în playlistul oficial
Coloana sonoră EA SPORTS FC 26 aduce artiști de top și primul fotbalist profesionist în playlistul oficial
Ce ascunde cu adevărat a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie. Președintele SUA a fost fascinat mereu de familia regală, iar Regele Charles a cerut un “spectacol grandios”
Ce ascunde cu adevărat a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie. Președintele SUA a fost fascinat mereu de familia regală, iar Regele Charles a cerut un “spectacol grandios”
Pisica Pallas, surprinsă pentru prima dată în estul Himalayei, într-o imagine spectaculoasă FOTO
Pisica Pallas, surprinsă pentru prima dată în estul Himalayei, într-o imagine spectaculoasă FOTO
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Playtech Știri
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Playtech Știri
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...