Două mașini zburătoare s-au ciocnit: una a luat foc la aterizare, în cadrul unei demonstrații de tehnologie aeriană în China

Un incident spectaculos a avut loc în nord-estul Chinei, la repetițiile pentru show-ul aerian din Changchun, acolo unde două mașini zburătoare produse de Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer. Una dintre ele a luat foc la aterizare, momentul fiind surprins în imagini video care au circulat rapid pe rețeaua socială chineză Weibo. Compania a confirmat coliziunea și a precizat că autoritățile locale au intervenit imediat pentru a stinge incendiul și a securiza zona.

Deși producătorul a transmis că „toate persoanele aflate la fața locului sunt în siguranță”, CNN a relatat, citând o sursă anonimă din interiorul companiei, că o persoană ar fi fost rănită în urma accidentului. Evenimentul ridică din nou întrebări serioase cu privire la siguranța și viitorul acestor vehicule, prezentate până acum ca un simbol al „economiei de joasă altitudine” pe care China vrea să o dezvolte la scară globală.

Accidentul care a umbrit repetițiile pentru marele show

Cele două vehicule Xpeng AeroHT, versiuni de mașini electrice zburătoare capabile de decolare și aterizare verticală, executau un zbor demonstrativ înaintea deschiderii oficiale a show-ului aerian. La un moment dat, acestea au intrat în coliziune, iar una dintre mașini a suferit avarii majore la fuselaj, izbucnind în flăcări în momentul atingerii solului.

Imaginile publicate pe Weibo arată coloane de fum negru ridicându-se din epava în flăcări, în timp ce echipele de pompieri interveneau pentru a stinge incendiul. Compania a declarat ulterior că procedurile de urgență au fost aplicate „în mod ordonat” și că siguranța participanților nu a fost pusă în pericol. Totuși, surse media independente vorbesc despre cel puțin o victimă rănită, ceea ce contrazice parțial comunicatul oficial.

Mașinile zburătoare, promisiuni mari dar și provocări

Vehiculele dezvoltate de Xpeng AeroHT, subsidiară a gigantului Xpeng, sunt evaluate la circa 300.000 de dolari fiecare și au atras deja aproximativ 3.000 de comenzi, potrivit companiei. Ele au fost prezentate drept o inovație capabilă să schimbe radical mobilitatea urbană și să plaseze China în fruntea unei industrii emergente.

Cu toate acestea, incidentul de la Changchun scoate în evidență dificultățile enorme legate de infrastructură, reglementări și, mai ales, încrederea publicului. Dacă autoritățile chineze promovează intens conceptul de „low-altitude economy”, nu lipsesc scepticii care consideră că siguranța acestor vehicule nu este încă la nivelul necesar pentru utilizare largă.

Specialiștii compară actuala etapă cu începuturile mașinilor electrice: un domeniu promițător, dar încă plin de obstacole tehnologice și legislative. În acest context, fiecare accident are potențialul de a frâna entuziasmul și de a prelungi drumul către adopția în masă a mașinilor zburătoare.