Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Celebrul comediant și-a anulat spectacolul programat la Onești

Comediantul Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la spital, cu puțin timp înainte de a urca pe scenă la Onești, unde urma să susțină spectacolul „Globariciu”. Din cauza problemelor de sănătate, artistul în vârstă de 69 de ani a fost nevoit să își anuleze apariția programată pentru seara de 21 octombrie, la Cinematograful Capitol, evenimentul fiind amânat pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.

Doru Octavian Dumitru a ajuns la spital

Update, ora 22:03. Pe pagina de Facebook a lui Doru Octavian Dumitru a fost publicat următorul mesaj:

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale.

Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea.

Familia”

Știre inițială:

Potrivit organizatorilor, decizia a fost luată în urma recomandărilor medicale primite de artist, care nu a putut continua activitatea scenică. „Spectacolul va fi reprogramat imediat ce starea de sănătate a domnului Doru Octavian Dumitru îi va permite. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, biletele vor fi rambursate integral”, se arată într-un comunicat oficial.

Publicul din Onești, care aștepta cu entuziasm noul show al celebrului comediant, a fost surprins de vestea anulării de ultim moment. Doru Octavian Dumitru este cunoscut pentru energia și umorul său inconfundabil, iar spectacolele sale atrag mereu săli pline în toată țara.

Problemele de sănătate au venit într-o perioadă încărcată pentru artist, care avea planificate mai multe reprezentații în perioada următoare: Adjud (mâine), Buzău (joi) și București (luni, la Sala Palatului). Deocamdată, nu se știe dacă aceste spectacole vor avea loc conform programului inițial.

Fanii comediantului i-au transmis mesaje de încurajare pe rețelele de socializare, urându-i însănătoșire grabnică și exprimându-și speranța că îl vor revedea curând pe scenă.

Doru Octavian Dumitru este una dintre cele mai îndrăgite figuri ale comediei românești, cu o carieră de peste patru decenii dedicată umorului și divertismentului.

Știre în curs de actualizare