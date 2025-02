Donald Trump vrea să recupereze banii daţi Ucrainei. Pe ce minerale valoroase a pus ochii preşedintele american: „Orice pot să le iau”

Președintele american Donald Trump și-a exprimat intenția de a recupera fondurile trimise Ucrainei de către Statele Unite în timpul conflictului cu Rusia. Într-un discurs susținut în cadrul Conferinței Conservatoare pentru Acțiune Politică (CPAC), liderul de la Casa Albă a declarat că vrea ca SUA să primească „pământuri rare, petrol, orice pot să le iau” în schimbul celor „350 de miliarde de dolari” acordați Kievului sub formă de ajutor militar și umanitar.

În cadrul discursului său, Donald Trump a criticat și Uniunea Europeană, susținând în mod eronat că ajutorul oferit de aceasta Ucrainei a fost „sub formă de împrumut”, în timp ce SUA „nu primește nimic înapoi”. Totodată, l-a atacat dur pe predecesorul său, Joe Biden, numindu-l „prost și incompetent” pentru sprijinul acordat Kievului.

„Oamenii sunt uciși, tineri ruși și ucraineni, la un nivel nemaivăzut. Am vorbit cu președintele Putin, am vorbit cu președintele Zelenski. Încerc să obțin banii înapoi, pentru că Statele Unite au dat 350 de miliarde de dolari pentru că am avut un președinte prost și incompetent”, a spus Trump.