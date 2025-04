Donald Trump în Singur Acasă 2, premisa unui scandal uimitor. De ce nu e tăiat din film, care ar fi consecințele

Chris Columbus, regizorul filmului Home Alone 2: Lost in New York (Singur Acasă 2), a declarat recent că nu poate elimina cameo-ul lui Donald Trump din film, deși și-ar dori acest lucru.

Într-un interviu pentru San Francisco Chronicle, cineastul a explicat că scena respectivă, în care Trump îi dă o indicație tânărului Kevin în holul Hotelului Plaza, a devenit o povară pentru el: „A devenit un blestem. Aș vrea să nu fie acolo”, a spus Columbus, scrie AVClub.

Cameo-ul din Singur Acasă 2 a fost filmat în 1992, când DonaldTrump deținea Plaza Hotel

Potrivit regizorului, Trump a permis echipei de filmare accesul în hotel cu condiția ca el să apară în film.

„Nu l-am rugat să joace. Nici măcar nu este actor”, a precizat Columbus, respingând afirmațiile lui Trump, care susținea că a fost invitat cu insistență.

În ciuda intențiilor regizorului, publicul a reacționat pozitiv la apariția lui Donald Trump la lansarea filmului.

„Am proiectat filmul în Chicago și oamenii au început să aplaude când a apărut. A fost o reacție puternică și neașteptată”, a spus el.

Regizorul a mărturisit că n-a anticipat un astfel de impact și că scena a devenit de atunci imposibil de eliminat.

Viața politică a președintelui american a schimbat totul

După ce Trump a devenit o figură politică controversată, cameo-ul a stârnit noi discuții. Posturi de televiziune, precum CBC din Canada, au eliminat scena din difuzări, atrăgând, astfel, reacții critice din partea fostului președinte.

În 2019, Trump a comentat ironic pe Twitter/X că probabil decizia a fost influențată de conflictele diplomatice dintre el și Justin Trudeau.

Columbus susține că, în contextul actual, orice încercare de a edita filmul ar putea duce la critici virulente. „Dacă tai scena, probabil că aș fi declarat persona non grata în propria mea țară”, a glumit regizorul, adăugând că s-ar simți forțat să se „întoarcă în Italia”.

Deși intenția sa era să elimine scena din versiunile viitoare ale filmului, Columbus spune că presiunea culturală și reacțiile publicului îl împiedică să facă acest lucru.

În opinia sa, cameo-ul lui Donald Trump este acum o „moștenire nedorită”, dar una cu care trebuie să conviețuiască. „Din păcate, nu cred că mai pot face ceva în privința asta”, a încheiat el.