Doliu în cinematografie. Actrița Verónica Echegui a murit la doar 42 de ani

De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 14:05
de Bianca Dumbrăveanu

Verónica Echegui, una dintre cele mai apreciate actrițe spaniole ale ultimei generații, a încetat din viață la doar 42 de ani. Moartea neașteptată a actriței a provocat un șoc puternic în lumea cinematografiei din Spania și a adus tristețe în rândul fanilor din întreaga lume. Presa iberică a relatat că actrița, internată într-un spital din Madrid, s-a stins din viață duminică, după ce a dus o luptă tăcută cu cancerul. Cariera ei, întinsă pe aproape două decenii, a adunat peste 30 de roluri memorabile în filme și seriale, fiind considerată o voce distinctă și un chip de referință al cinematografiei spaniole.

O carieră de aproape 20 de ani

Verónica Echegui și-a făcut debutul pe marile ecrane în 2006, cu filmul „I Am Juani”, producție care a propulsat-o rapid în atenția publicului și a criticilor. Doi ani mai târziu, a jucat în drama „My Prisoner’s Yard” (2008), regizată de Belén Macías și produsă de Pedro Almodóvar, film care i-a consolidat statutul în cinematografia spaniolă. De-a lungul carierei, a fost apreciată pentru naturalețea cu care aborda roluri complexe și pentru capacitatea de a transmite emoție prin interpretările sale.

Deschiderea către publicul internațional

Talentul său a depășit granițele Spaniei. În 2009, Verónica Echegui a apărut în comedia britanică „Bunny and the Bull”, alături de Noel Fielding și Richard Ayoade, iar în 2013 a pășit la Hollywood cu filmul „The Cold Light of Day”, unde a jucat alături de nume mari, precum Bruce Willis și Sigourney Weaver. Experiențele internaționale au adus-o și pe platourile producției „Fortitude”, un serial Amazon Prime filmat în condiții extreme, în Cercul Arctic.

Roluri recente și ultime apariții

În 2022, actrița a fost distribuită în comedia romantică bilingvă „Book of Love”, unde a împărțit ecranul cu actorul britanic Sam Claflin. Ultimul său rol a fost în seria Apple TV+ „Love You To Death”, lansată la începutul anului 2024, o producție cu o temă puternică și sensibilă. Povestea urmărea destinul unui bărbat bolnav grav care se reîntâlnește cu iubirea din copilărie, interpretată de Echegui.

Într-un interviu acordat la lansarea seriei, actrița mărturisea:

„Serialul ridică multe întrebări despre moarte și viață, pentru că este imposibil să vorbești despre moarte fără să vorbești și despre viață și felul în care o trăiești. Cred că oamenii care te iubesc sunt singurii care au curajul să îți spună: «Te-ai gândit dacă asta e bine? Ești fericit(ă) așa sau nu?».”

De la Sociologie la artă dramatică

Născută la Madrid, în 1983, Verónica Echegui a început să studieze Sociologia, însă pasiunea pentru teatru a învins. A renunțat la facultate și s-a înscris la Școala Regală de Artă Dramatică, unde și-a descoperit adevărata vocație. La început a obținut roluri mici în seriale spaniole precum „A New Life” și „Paco and Veva”, însă curând a fost remarcată și distribuită în producții de mare impact.

Val de reacții după vestea tristă

Moartea actriței a stârnit un val de reacții puternice. Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Am fost profund șocat de vestea trecerii în neființă a Verónicăi Echegui, o actriță cu un talent și o modestie uriașe, care ne părăsește mult prea devreme. Îmbrățișarea mea sinceră în aceste momente atât de dificile pentru întreaga familie și prieteni”, a spus acesta, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Actorul Antonio Banderas a scris pe rețeaua X:

„Astăzi, cinematografia spaniolă este în doliu din cauza pierderii Verónicăi Echegui. Condoleanțe familiei și prietenilor ei.”

Și Uniunea Actorilor și Actrițelor din Spania a omagiat-o printr-un mesaj public, în care a subliniat contribuția sa importantă la cultura și filmul spaniol.

