18 sept. 2025 | 12:08
de Diana Dumitrache

ACTUALITATE
Doi bărbați din Câmpina, prinși sub un perete prăbușit al unei case. Unul dintre ei a fost găsit mort de către pompieri. Update
Bărbaţi prinşi sub dărâmături, în Câmpina (Foto: ISU)

Pompierii militari prahoveni intervin, miercuri, pentru salvarea a două persoane surprinse de prăbușirea peretelui unei case din municipiul Câmpina, pe Bulevardul Carol I.

Update joi, ora 12:05. Prima victimă, un bărbat de 55 de ani, a fost extrasă în stare conștientă, prezentând traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de 35 de ani, a fost de asemenea extrasă de sub dărâmături. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, acesta a fost declarat decedat.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Prahova, slt. Ursachi Andreia, la fața locului au fost mobilizate două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Victimele sunt două persoane de sex masculin, cu vârste aproximative de 30 și 55 de ani. Una dintre ele a fost prinsă până la brâu și se află în stare conștientă; aceasta a fost deja extrasă dintre dărâmături și primește îngrijiri medicale. Cea de-a doua victimă este complet acoperită de resturile peretelui, iar pompierii continuă intervenția pentru a ajunge la aceasta.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile recomandă evitarea zonei pentru a nu împiedica operațiunile de salvare. ISU Prahova va oferi detalii suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

„Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani și, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conștientă, fiind extrasa deja dintre dărâmături. Cea de a doua victima este acoperita complet si pompierii acționează pentru a ajunge la aceasta. Misiunea este în dinamică”, a declarat purtător de cuvânt ISU Prahova, slt. Ursachi Andreia.

