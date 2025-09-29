Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Numărarea voturilor s-a încheiat. Rezultate finale UPDATE
29 sept. 2025 | 15:00
de Ozana Mazilu

Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei

TEHNOLOGIE
Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei
Dispozitive simple, mize uriașe

Autoritățile din Țările de Jos au anunțat reținerea a doi băieți de 17 ani, acuzați că au încercat să spioneze pentru Rusia folosind dispozitive de interceptare WiFi lângă sediile Europol și Eurojust din Haga, precum și lângă ambasada Canadei. Cazul, confirmat de un purtător de cuvânt al Europol, ridică noi semne de întrebare privind metodele de recrutare a tinerilor în operațiuni de spionaj și arată cum tehnologiile aparent banale pot deveni arme într-un conflict geopolitic.

Potrivit presei olandeze, adolescenții ar fi fost contactați și instruiți prin Telegram, o aplicație de mesagerie criptată des utilizată pentru comunicări clandestine. Ei au fost arestați luni, după un pont venit de la Serviciul General de Informații și Securitate al Olandei (AIVD).

Cei doi tineri au folosit așa-numite „WiFi sniffers”, aparate capabile să identifice rețele wireless și să intercepteze trafic prin monitorizarea semnalelor radio. Aceste instrumente, disponibile relativ ușor pe piață, sunt de obicei folosite în etapa de recunoaștere a unui atac cibernetic, permițând identificarea punctelor vulnerabile înaintea unei intruziuni majore.

Vezi și:
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta Medusa către un jurnalist pentru acces la laptop și spargerea serverelor BBC. Ce a urmat
Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor

Investigațiile preliminare arată că adolescenții se aflau în apropierea unor ținte extrem de sensibile: Europol, agenția europeană de aplicare a legii, Eurojust, care coordonează cooperarea judiciară, și ambasada Canadei. Un purtător de cuvânt al Europol a subliniat că nu există indicii că sistemele agenției ar fi fost compromise, menționând totodată că securitatea infrastructurii rămâne o prioritate absolută.

Incidentul reflectă tendințele recente ale serviciilor ruse de informații, care combină tehnicile de spionaj clasic cu metode cibernetice moderne. În 2024, un raport Volexity documenta cum grupul de hackeri APT28, susținut de statul rus, a folosit o „nearest neighbor attack” pentru a pătrunde în rețeaua WiFi a unei companii americane, exploatând o organizație aflată în apropiere.

Recrutare prin mesaje criptate și vulnerabilitatea adolescenților

Un detaliu frapant este ușurința cu care băieții au fost atrași într-o operațiune cu potențiale consecințe internaționale. Tatăl unuia dintre suspecți a declarat pentru cotidianul De Telegraaf că fiul său a fost arestat „în timp ce își făcea temele”, familia neavând nicio idee despre activitățile sale. „Ne pregătim copiii pentru pericole precum fumatul, alcoolul sau drogurile, dar nu pentru așa ceva. Cine s-ar fi gândit vreodată la acest risc?”, a spus acesta.

Recrutarea adolescenților pentru acțiuni de spionaj sau sabotaj nu este o premieră în Europa. În Germania, autoritățile au raportat cazuri de tineri plătiți de agenți ruși pentru acte de vandalism asupra infrastructurii critice. Totuși, incidentul din Olanda marchează o escaladare: trecerea de la acțiuni de intimidare la tentative directe de infiltrare în rețelele de securitate ale Uniunii Europene.

Folosirea Telegram și a altor canale criptate complică detectarea acestor rețele de recrutare. Experții avertizează că adolescenții, atrași de provocare, recompense financiare sau simpla curiozitate, devin ținte ușoare pentru serviciile secrete care caută „pioni” cu profil scăzut.

Un semnal de alarmă pentru securitatea europeană

Cei doi suspecți rămân în arest preventiv cel puțin două săptămâni, în timp ce ancheta continuă. Autoritățile olandeze colaborează strâns cu Europol pentru a stabili dacă rețelele agențiilor europene au fost expuse vreunui risc real.

Incidentul scoate în evidență necesitatea unor programe mai solide de educație cibernetică și conștientizare în rândul tinerilor. Într-o eră în care spionajul digital poate fi orchestrat cu un laptop și un dispozitiv de câteva sute de euro, societățile democratice trebuie să își regândească strategia de protecție.

Specialiștii subliniază că nu este vorba doar despre un caz izolat, ci despre o tendință: serviciile de informații ruse, aflate sub presiunea sancțiunilor și izolării internaționale, caută metode ieftine și greu de detectat pentru a penetra infrastructuri critice. Adolescenții reprezintă o resursă ideală – ușor de recrutat, greu de suspectat și, adesea, inconștienți de gravitatea faptelor lor.

Arestarea celor doi tineri din Haga nu este doar o poveste despre hacking, ci un avertisment clar că frontierele securității europene nu mai sunt doar fizice sau diplomatice. Într-o lume interconectată, vulnerabilitățile personale pot deveni rapid breșe strategice, iar protecția lor necesită vigilență permanentă și cooperare internațională strânsă.

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului
O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...