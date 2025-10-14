Documentele obligatorii pentru toți șoferi opriți de poliție în trafic în România. Amendă de 1.600 de lei dacă le-ai uitat acasă

Poliția rutieră poate opri oricând un vehicul pentru verificarea documentelor, chiar și atunci când șoferul nu a comis nicio abatere de la Codul Rutier. Mulți conducători auto nu știu însă că lipsa unor acte obligatorii la control poate atrage amenzi consistente, chiar dacă toate celelalte condiții legale sunt respectate. În 2025, legislația rutieră clarifică explicit care sunt aceste documente și ce sancțiuni se aplică celor care le uită acasă.

Actele pe care trebuie să le ai mereu la tine

Conform articolului 35, alineatul (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferii au obligația să prezinte, la cererea polițistului rutier, următoarele documente: permisul de conducere, certificatul de înmatriculare (talonul), asigurarea RCA și actul de identitate.

Aceste documente trebuie să fie prezentate în original, cu o singură excepție: poliția acceptă varianta digitală a poliței RCA, care poate fi afișată pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv electronic. În rest, permisul auto, talonul și buletinul trebuie să fie fizice, nu fotografii sau copii scanate.

De asemenea, în cazul în care vehiculul transportă bunuri, conducătorul auto trebuie să poată justifica proveniența acestora. Dacă în mașină se află bijuterii, echipamente electronice, aparatură scumpă sau alte obiecte de valoare, este recomandat să existe bonul fiscal, factura sau o declarație de proprietate care să arate traseul legal al transportului.

Ce se întâmplă dacă nu ai documentele la tine

Codul Rutier din 2025 prevede sancțiuni clare pentru situațiile în care șoferul nu are asupra sa documentele menționate. Articolul 101, alineatul (18) din lege stipulează că „nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la Art. 35, alin. (2)” constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni.

Cu alte cuvinte, dacă ești oprit în trafic și nu poți prezenta permisul de conducere, talonul, asigurarea sau buletinul, riști o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei. Polițistul rutier poate aplica sancțiunea chiar și în absența altor abateri, iar invocarea faptului că documentele se află acasă sau în alt vehicul nu reprezintă o scuză legală.

Aceeași amendă se aplică și persoanelor care refuză să prezinte documentele, indiferent de motiv. Refuzul de a coopera cu poliția rutieră poate fi interpretat drept împiedicare a verificărilor și duce, în unele cazuri, la reținerea permisului de conducere până la clarificarea situației.

De ce sunt aceste reguli importante

Scopul acestor reglementări nu este doar sancționator, ci și de siguranță rutieră. Poliția trebuie să poată verifica în orice moment dacă un vehicul este înmatriculat legal, dacă are asigurare valabilă și dacă persoana aflată la volan este deținătorul unui permis valabil. În lipsa acestor acte, identificarea poate deveni dificilă, iar procedura de verificare se prelungește inutil.

Totodată, noile reglementări încearcă să simplifice procesele de control prin digitalizarea treptată a unor documente, cum este cazul RCA-ului. În viitor, autoritățile iau în calcul extinderea acestui sistem și la alte acte auto, însă până atunci, șoferii trebuie să respecte forma actuală a legii.