Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Documentele obligatorii pentru toți șoferi opriți de poliție în trafic în România. Amendă de 1.600 de lei dacă le-ai uitat acasă

Legislație
Documentele obligatorii pentru toți șoferi opriți de poliție în trafic în România. Amendă de 1.600 de lei dacă le-ai uitat acasă
Mulți șoferi români nu cunosc legea și sunt amendați / foto: Playtech

Poliția rutieră poate opri oricând un vehicul pentru verificarea documentelor, chiar și atunci când șoferul nu a comis nicio abatere de la Codul Rutier. Mulți conducători auto nu știu însă că lipsa unor acte obligatorii la control poate atrage amenzi consistente, chiar dacă toate celelalte condiții legale sunt respectate. În 2025, legislația rutieră clarifică explicit care sunt aceste documente și ce sancțiuni se aplică celor care le uită acasă.

Actele pe care trebuie să le ai mereu la tine

Conform articolului 35, alineatul (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, șoferii au obligația să prezinte, la cererea polițistului rutier, următoarele documente: permisul de conducere, certificatul de înmatriculare (talonul), asigurarea RCA și actul de identitate.

Aceste documente trebuie să fie prezentate în original, cu o singură excepție: poliția acceptă varianta digitală a poliței RCA, care poate fi afișată pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv electronic. În rest, permisul auto, talonul și buletinul trebuie să fie fizice, nu fotografii sau copii scanate.

Vezi și:
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita sancțiuni aspre
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră

De asemenea, în cazul în care vehiculul transportă bunuri, conducătorul auto trebuie să poată justifica proveniența acestora. Dacă în mașină se află bijuterii, echipamente electronice, aparatură scumpă sau alte obiecte de valoare, este recomandat să existe bonul fiscal, factura sau o declarație de proprietate care să arate traseul legal al transportului.

Ce se întâmplă dacă nu ai documentele la tine

Codul Rutier din 2025 prevede sancțiuni clare pentru situațiile în care șoferul nu are asupra sa documentele menționate. Articolul 101, alineatul (18) din lege stipulează că „nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la Art. 35, alin. (2)” constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni.

Cu alte cuvinte, dacă ești oprit în trafic și nu poți prezenta permisul de conducere, talonul, asigurarea sau buletinul, riști o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei. Polițistul rutier poate aplica sancțiunea chiar și în absența altor abateri, iar invocarea faptului că documentele se află acasă sau în alt vehicul nu reprezintă o scuză legală.

Aceeași amendă se aplică și persoanelor care refuză să prezinte documentele, indiferent de motiv. Refuzul de a coopera cu poliția rutieră poate fi interpretat drept împiedicare a verificărilor și duce, în unele cazuri, la reținerea permisului de conducere până la clarificarea situației.

De ce sunt aceste reguli importante

Scopul acestor reglementări nu este doar sancționator, ci și de siguranță rutieră. Poliția trebuie să poată verifica în orice moment dacă un vehicul este înmatriculat legal, dacă are asigurare valabilă și dacă persoana aflată la volan este deținătorul unui permis valabil. În lipsa acestor acte, identificarea poate deveni dificilă, iar procedura de verificare se prelungește inutil.

Totodată, noile reglementări încearcă să simplifice procesele de control prin digitalizarea treptată a unor documente, cum este cazul RCA-ului. În viitor, autoritățile iau în calcul extinderea acestui sistem și la alte acte auto, însă până atunci, șoferii trebuie să respecte forma actuală a legii.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Compania Apple, dată în judecată din nou. Ce acuzații i se aduc de data asta gigantului?
Compania Apple, dată în judecată din nou. Ce acuzații i se aduc de data asta gigantului?
Ce este dobânda de referință a BNR – cum se calculează și cum te afectează că a ajuns la 6,5%
Ce este dobânda de referință a BNR – cum se calculează și cum te afectează că a ajuns la 6,5%
Calcul pensie anticipată, în 2025. Condiții de acordare
Calcul pensie anticipată, în 2025. Condiții de acordare
Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton
Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton
Ce trebuie să faci când primești invitații și somații de la DGAF. Când te afli la mâna inspectorilor ANAF
Ce trebuie să faci când primești invitații și somații de la DGAF. Când te afli la mâna inspectorilor ANAF
Mamă şi bebeluşul ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni, în Bucureşti. Cum a aflat fiul cel mare despre accident? Şoferul, cunoscut ca vitezoman
Mamă şi bebeluşul ei, spulberaţi pe trecerea de pietoni, în Bucureşti. Cum a aflat fiul cel mare despre accident? Şoferul, cunoscut ca vitezoman
Veste bună pentru studenții din România: Google le oferă acces gratuit la planul AI Pro
Veste bună pentru studenții din România: Google le oferă acces gratuit la planul AI Pro
Criza sistemului de pensii din România, mai aproape decât ai crede, conform experților. Care sunt greșelile, de unde vin problemele
Criza sistemului de pensii din România, mai aproape decât ai crede, conform experților. Care sunt greșelile, de unde vin problemele
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Playtech Știri
Breville a lansat noua gamă Barista cu un show de latte art (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...