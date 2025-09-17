Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie

Ultima ora
Titlurile de stat Tezaur, pretext profitabil de investiție

Dacă vrei un randament sigur, în lei, și fără bătăi de cap cu taxele, ediția din septembrie–octombrie a titlurilor de stat Tezaur e una dintre cele mai bune oferte pentru persoane fizice în 2025. Ministerul Finanțelor a deschis a noua rundă din acest an, cu maturități pe 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50% și 7,85%. Esențialul, din start: veniturile sunt neimpozabile, iar subscrierea e posibilă online sau la ghișeu, în funcție de canal, până la începutul lui octombrie. 

Avantajul-cheie față de depozitele bancare nu e doar nivelul dobânzii, ci și faptul că ceea ce încasezi rămâne integral la tine. La depozite, dobânda se impozitează de regulă cu 10% la sursă, la care se poate adăuga CASS dacă depășești pragurile legale pentru venituri din investiții. În practică, aceeași dobândă nominală la bancă se transformă într-un randament net mai mic decât la Tezaur. 

Cum subscrii, pas cu pas, și până când

Poți investi sume de la 1 leu în sus (valoarea nominală a unui titlu), exclusiv în lei. Ai mai multe canale: Ghișeul.ro (8 septembrie – 1 octombrie), Spațiul Privat Virtual – SPV (8 septembrie – 2 octombrie), Trezoreria Statului (până pe 3 octombrie) și subunitățile Poștei Române (până pe 2 octombrie în urban și 1 octombrie în rural). Dacă vrei comoditate, varianta online e cea mai simplă; dacă preferi interacțiunea la ghișeu, Trezoreria și Poșta rămân opțiuni la îndemână. 

Dobânda se plătește anual, iar titlurile sunt dematerializate (nu primești hârtie, apar în contul tău). Sunt transferabile și, dacă ai nevoie de lichiditate, le poți răscumpăra anticipat la Trezorerie conform prospectului de emisiune. Important de știut: poți face una sau mai multe subscrieri în aceeași emisiune și poți anula subscrierea pe perioada în care oferta este deschisă. Ești eligibil dacă ai împlinit 18 ani la data subscrierii. 

De ce randamentul net e, de fapt, atuul Tezaur

Ca să vezi diferența la bani în mână, gândește în net, nu în brut. La Tezaur, 10.000 de lei investiți pe 5 ani îți aduc 7,85% pe an, adică 785 de lei pe cupon, neimpozabili. La un depozit bancar cu 6% dobândă, aceeași sumă ar genera 600 de lei pe an, dar banca reține 10% impozit pe venituri din dobânzi; rămâi cu 540 de lei (fără a lua în calcul posibilele contribuții de sănătate dacă depășești pragurile). Într-un an, diferența e vizibilă; în 3 sau 5 ani, se simte clar în buzunarul tău. 

Asta nu înseamnă că depozitele bancare nu își au locul. Dacă vrei acces rapid la bani sau preferi produse cu scadențe scurte și retrageri fără pierdere de dobândă, un mix între depozite și titluri poate avea sens pentru tine. Dar în 2025, când o bună parte dintre dobânzile la depozite a coborât sub nivelul de 7% iar statul plătește net ce promite, Tezaur rămâne o soluție competitivă pentru porțiunea de economisire pe termen scurt și mediu.

Sfaturi utile ca să profiți la maximum

Înainte să subscrii, verifică exact calendarul canalului pe care îl alegi; ferestrele sunt diferite pentru Ghișeul.ro, SPV, Trezorerie și Poștă. Dacă vrei totul online, consultă ghidurile oficiale Tezaur ca să-ți deschizi contul de subscriere, să plătești și apoi, la scadență, să-ți transferi banii într-un cont bancar. Ține aproape prospectul emisiunii pentru detalii despre plățile de dobândă, răscumpărare anticipată și termene. 

Dacă te interesează sumă fixă la scadență, notează-ți datele plăților anuale de cupon. Dacă ai orizont de timp mai lung și nu îți trebuie lichiditate, maturitatea pe 5 ani îți oferă cel mai mare cupon (7,85%). Dacă vrei flexibilitate, maturitățile pe 1 an sau 3 ani sunt compromisuri bune. Indiferent ce alegi, ține minte că, spre deosebire de depozite, randamentul Tezaur este net de taxe, ceea ce simplifică planificarea. 

În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025 poți investi prin canalele de mai sus; dobânzile sunt fixe pe întreaga durată (6,90% – 1 an; 7,50% – 3 ani; 7,85% – 5 ani), veniturile sunt neimpozabile, iar titlurile au valoare nominală de 1 leu. Prospectul și ghidurile oficiale sunt disponibile pe site-urile Ministerului Finanțelor și, după caz, ale Trezoreriei și Poștei Române.

