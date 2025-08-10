Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 10:40
de Daoud Andra

Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze

Legislație
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
FOTO: Pixabay

Planificarea construcției unei locuințe implică mult mai mult decât alegerea design-ului casei sau a materialelor. Locul în care o construiești trebuie să respecte distanțele de protecție față de utilități: apă, canalizare, gaze și linii electrice. Nerespectarea acestor prevederi atrage sancțiuni și riscuri tehnice grave.

Cadrul legal privind construcțiile

În România, distanțele minime față de hotarele parcelelor sau alte construcții sunt reglementate în Codul Civil. Articolul 612 prevede distanța minimă generală de 60 cm față de linia de hotar. Dacă există elemente vizibile spre vecini – ferestre, balcoane, deschideri – aceste elemente trebuie plasate la cel puțin 2 m distanță față de limită.

Rețele de apă și canalizare

Normativul NP 133-2022, publicat în 2023, reglementează proiectarea, execuția și exploatarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Pentru conductele de apă, experții consideră că distanța minimă față de fundația construcției ar trebui să fie în jur de 2 m.

În cazul rețelelor de canalizare, distanța recomandată este mai generoasă: aproximativ 3 m, pentru a evita infiltrarea, vibrațiile sau deteriorarea structurală a clădirii. Informații similare au fost confirmate de directorul RAJAC, care a explicat că nu se permite construirea clădirilor mai aproape de 3 m față de rețeaua de apă potabilă și aproximativ 2 m în cazul canalizării.

Rețele de gaze și linii electrice aeriene

Reguli tehnice detaliate legate de amplasarea conductelor de gaze sunt prevăzute în norme specializate privind siguranța. Tabelele cu distanțe de protecție includ valori între 1,5 și 3 m, în funcție de tipul conductei, presiune și material. Aceste valori sunt stabilite astfel pentru a asigura distanțe de siguranță eficiente.

În cazul cablurilor electrice aeriene, se impun zone clar delimitate de siguranță:

Pentru tensiune joasă (rețeaua de joasă tensiune), este necesară o distanță de cel puțin 3 m față de orice construcție.

Pentru tensiune medie, această distanță crește semnificativ, ajungând la minim 6 m, din motive de siguranță în exploatare și întreținere. Aceste norme sunt stabilite de regulamentele tehnice în domeniul energiei electrice.

De ce sunt importante aceste distanțe

Aceste măsurători nu sunt arbitrare, ci au un scop clar: protejează construcția, echipamentele și persoanele. Respectarea lor previne posibile avarii la utilități, minimizează riscurile de accidente (scurtcircuit, explozie, contaminare) și facilitează intervențiile de întreținere. Mai mult decât atât, respectarea legislației de urbanism și de siguranță este obligatorie pentru obținerea autorizațiilor.

Înainte de a demara orice proiect de construire, este recomandabil să consulți un arhitect sau un inginer autorizat, să soliciți un certificat de urbanism și să verifici rețelele existente. Astfel, te asiguri că locuința ta este nu doar frumoasă și practică, ci și legală și sigură, din toate punctele de vedere.

