Din topul celor mai proaste jocuri din toate timpurile, direct la tine pe PC. Jocul înfiorător se relansează după 20 de ani

Unele jocuri rămân în istorie pentru inovație, grafică sau poveste. Big Rigs: Over the Road Racing a rămas însă în amintirea colectivă pentru exact opusul acestor lucruri. Considerat de mulți drept cel mai prost joc lansat vreodată pe PC, Big Rigs este pe cale să revină, spre stupoarea și, poate, curiozitatea morbidă a unei noi generații de gameri. După două decenii de rușine digitală, titlul-fenomen din 2003 și-a făcut apariția pe SteamDB cu o dată estimativă de lansare în al doilea trimestru din 2025.

Descrierea de pe pagina oficială Steam pare să fi fost copiată direct de pe cutia originală: „Pregătește-te pentru acțiune non-stop, CB-talk’in și livrări pe tot cuprinsul Americii! De la Portland la Miami, tu și camionul tău Big Rig veți încerca să scăpați de lege într-o cursă infernală!” Numai că, în realitate, nimic din toate acestea nu se întâmplă în joc.

Cum devii legendă fără să oferi, de fapt, un joc

Lansat inițial în 2003, Big Rigs: Over the Road Racing a fost rapid catalogat drept un eșec monumental. Pe Metacritic are unul dintre cele mai mici scoruri din istorie, iar GameSpot i-a oferit celebrul 1/10, intrând astfel într-un top extrem de restrâns de jocuri notate cu o stea. Problema? Nu doar că jocul este urât, nefuncțional și plictisitor, ci este aproape complet inexistent.

Nu există AI. Nu există coliziuni. Nu există reguli. Nu există sunete. Nu există finalitate. Camionul tău trece prin case, munți și garduri ca prin aer. „Oponentul” nu se mișcă niciodată. Poți câștiga toate cursele fără să atingi nicio tastă. Dacă îți place mesajul „YOU’RE WINNER!” scris cu greșeli gramaticale, îl vei vedea din plin. Tot ce are de oferit jocul este o iluzie de cursă, niște hărți bug-uite și niște modele de camioane cu lumini de frână care levitează.

Totul e atât de prost executat încât unii l-au numit „accidental art” – o expresie a mediocrității dusă la extrem, un fel de The Room al gamingului.

De ce revine și cine ar vrea să-l joace acum

Întrebarea firească este: de ce s-ar relansa un joc atât de prost? Răspunsul e simplu: notorietatea. Big Rigs nu mai e doar un joc, e un meme, o relicvă digitală, un caz de studiu despre cum să nu faci un joc video. Relansarea pe Steam pare să fie un port direct, fără vreo remasterizare sau corectare majoră. Cu alte cuvinte, vei primi același haos de acum 20 de ani, doar mai ușor de instalat.

În contextul actual, unde ironia și nostalgia sunt monede de schimb valoroase pe internet, Big Rigs ar putea deveni un hit de curiozitate. Streameri, youtuberi și gameri care caută conținut viral sunt publicul-țintă. Pentru unii, va fi o ocazie de a retrăi trauma copilăriei – mulți și-l amintesc ca acel „cadou de la bunici” luat din Walmart care a distrus o aniversare.

Nu este exclus ca acest port să deschidă ușa și pentru alte relansări similare: jocuri atât de proaste, încât au devenit legendare. Poate vom vedea și Ride to Hell: Retribution sau Air Control întorcându-se pe valul infamiei digitale.

Rămâne un avertisment pentru industria gamingului

Big Rigs este și astăzi un exemplu clar despre ce se întâmplă când un joc este lansat în grabă, fără testare, fără finalizare și fără respect față de jucători. Deși revenirea sa pe Steam poate părea o glumă, impactul său rămâne serios. Este o lecție despre eșec, dar și despre cultura care poate transforma un fiasco într-un fenomen.

Așadar, dacă vrei să vezi cu ochii tăi cât de departe poate merge un joc prost și cât de amuzantă poate fi catastrofa digitală, Big Rigs: Over the Road Racing te așteaptă. Dar nu spune că nu ai fost avertizat.