Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025
de Daoud Andra

Din ce în ce mai mulţi şoferi pun dopuri de plută în maşină, toamna. Rezolvă o mare problemă a sezonului

Toamna vine cu peisaje frumoase, dar şi cu o problemă care dă bătăi de cap multor şoferi: geamurile aburite. În dimineţile reci şi umede, vizibilitatea scade drastic, iar aşteptarea ca parbrizul să se dezaburească poate deveni frustrantă. Mulţi pornesc aerul condiţionat la maximum sau cumpără spray-uri scumpe anti-aburire, însă există o soluţie simplă, naturală şi la îndemână: dopurile de plută de la sticlele de vin.

De ce se aburesc geamurile maşinii toamna

Fenomenul este simplu din punct de vedere fizic: aerul cald şi umed din interiorul maşinii intră în contact cu geamurile reci, formând picături de apă pe suprafaţa acestora. Umiditatea provine din hainele ude, respiraţia pasagerilor, covoraşele umede sau chiar din infiltraţii minore la uşi. Rezultatul? O ceaţă densă pe geamuri, care îţi poate strica dimineaţa şi, mai grav, îţi poate reduce considerabil vizibilitatea în trafic.

Un truc al şoferilor din zonele umede ale Europei a devenit tot mai popular şi în România: pune câteva dopuri de plută în maşină.
Pluta are o structură poroasă, capabilă să absoarbă umezeala din aer. Practic, ea acţionează ca un mic burete natural, captând vaporii de apă înainte ca aceştia să se depună pe parbriz.

Tot ce trebuie să faci este să tai dopurile în jumătăţi şi să le aşezi în locuri strategice:

  • pe bord, în apropierea parbrizului;
  • în orificiile de ventilaţie;
  • în compartimentele uşilor sau sub scaune.

În câteva zile, vei observa că geamurile nu se mai aburesc la fel de repede, iar interiorul maşinii rămâne mai uscat.

Alte trucuri eficiente pentru a combate umezeala

Dacă nu ai dopuri de plută la îndemână, există şi alte metode casnice care funcţionează la fel de bine:

  • Orezul sau sarea grunjoasă – aşezate într-o cutie mică sau un săculeţ de pânză, absorb excesul de umiditate.
  • Nucile – puse într-un şerveţel sau o bucată de pânză, au proprietăţi naturale de absorbţie.
  • Săculeți cu nisip pentru pisici – o metodă populară printre şoferii din nordul Europei. Umpluţi o pereche de şosete cu nisip pentru pisici, legaţi-le şi lăsaţi-le pe bord. Materialul absoarbe umezeala din aer şi menţine geamurile curate.

Toate aceste soluţii sunt ieftine, ecologice şi uşor de pus în practică. Folosirea dopurilor de plută este una dintre acele idei simple, dar extrem de eficiente, care pot face diferenţa în sezonul rece. În loc să porneşti zilnic aerul condiţionat sau să ştergi în grabă parbrizul cu o cârpă uscată, câteva bucăţi de plută pot menţine interiorul maşinii uscat şi vizibilitatea perfectă.

