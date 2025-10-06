Digitalizarea serviciilor medicale de stat în România. Când te vei putea programa pe internet pentru vizita la medic

După ani întregi de întârzieri și sisteme paralele greu de utilizat, digitalizarea serviciilor medicale de stat din România intră într-o nouă etapă. Ministerul Sănătății anunță lansarea unei platforme naționale care va permite programarea online la medicul de familie, la specialiști și în spitalele publice. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, prima versiune a sistemului va fi disponibilă în decembrie 2025, iar varianta completă, complet funcțională, este programată pentru august 2026.

Această inițiativă vine ca parte a proiectului de modernizare a PIAS – Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Scopul este de a conecta toate unitățile medicale publice într-o bază de date unificată, accesibilă pacienților și medicilor deopotrivă. Pentru prima dată, sistemul medical românesc va avea o interfață unică pentru programări, istoricul consultațiilor și validarea serviciilor medicale în timp real.

Ce va permite noua platformă PIAS

Potrivit ministrului Rogobete, sistemul va funcționa în două etape. În decembrie 2025 va fi lansată prima interfață, care va permite pacienților să își facă programări online la medicii din unitățile publice care s-au înscris voluntar în sistem. De asemenea, platforma va integra funcții de notificare automată – SMS sau e-mail – pentru confirmarea vizitei și va permite reprogramări fără contact telefonic.

Varianta finală, planificată pentru august 2026, va fi complet interoperabilă cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate, spitalele, laboratoarele și clinicile ambulatorii. În plus, pacienții își vor putea vizualiza istoricul medical, rețetele compensate și rezultatele analizelor direct din contul personal, fără a mai depinde de intermediari sau documente pe hârtie.

O parte dintre spitale au deja propriile platforme de programare online, dezvoltate fie din fonduri proprii, fie prin proiecte europene. Acestea vor fi integrate treptat în sistemul național, astfel încât toate instituțiile medicale de stat să funcționeze unitar.

De ce este digitalizarea un pas critic pentru sănătate

În prezent, pacienții români pierd ore întregi în așteptarea unei consultații, iar lipsa unui sistem digital unitar generează confuzii și programări suprapuse. Prin noul PIAS, Ministerul Sănătății urmărește reducerea birocrației, transparentizarea serviciilor și creșterea accesului la îngrijiri medicale pentru toți asigurații.

Totodată, digitalizarea va simplifica relația dintre medici și pacienți, eliminând procedurile redundante. De exemplu, medicii vor putea verifica în timp real istoricul pacientului și valabilitatea asigurării, iar pacientul va fi notificat automat privind consultațiile viitoare, fără a fi nevoit să sune la recepție.

Rămâne însă provocarea integrării sistemelor locale deja existente și formarea personalului medical pentru utilizarea noilor instrumente digitale. Autoritățile promit că până în august 2026 toate spitalele publice vor fi conectate la platforma unică de programări și la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Digitalizarea serviciilor medicale de stat nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Cu un sistem fragmentat și ineficient, România a pierdut ani de progres digital față de alte state europene. Noua platformă PIAS ar putea schimba radical relația dintre pacient și sistemul medical public, reducând timpii de așteptare și eliminând birocrația inutilă.

Dacă planurile ministerului se respectă, din august 2026 îți vei putea face programare online la medicul de familie sau la spital la fel de simplu cum rezervi un bilet de tren. Pentru sistemul public de sănătate, aceasta ar fi una dintre cele mai importante reforme digitale din ultimul deceniu.