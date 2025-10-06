Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Digitalizarea serviciilor medicale de stat în România. Când te vei putea programa pe internet pentru vizita la medic

ACTUALITATE
Digitalizarea serviciilor medicale de stat în România. Când te vei putea programa pe internet pentru vizita la medic
Programarea online la medic, în proiect

După ani întregi de întârzieri și sisteme paralele greu de utilizat, digitalizarea serviciilor medicale de stat din România intră într-o nouă etapă. Ministerul Sănătății anunță lansarea unei platforme naționale care va permite programarea online la medicul de familie, la specialiști și în spitalele publice. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, prima versiune a sistemului va fi disponibilă în decembrie 2025, iar varianta completă, complet funcțională, este programată pentru august 2026.

Această inițiativă vine ca parte a proiectului de modernizare a PIAS – Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Scopul este de a conecta toate unitățile medicale publice într-o bază de date unificată, accesibilă pacienților și medicilor deopotrivă. Pentru prima dată, sistemul medical românesc va avea o interfață unică pentru programări, istoricul consultațiilor și validarea serviciilor medicale în timp real.

Ce va permite noua platformă PIAS

Potrivit ministrului Rogobete, sistemul va funcționa în două etape. În decembrie 2025 va fi lansată prima interfață, care va permite pacienților să își facă programări online la medicii din unitățile publice care s-au înscris voluntar în sistem. De asemenea, platforma va integra funcții de notificare automată – SMS sau e-mail – pentru confirmarea vizitei și va permite reprogramări fără contact telefonic.

Vezi și:
Cine primește vaccinul antigripal compensat în 2025. Anunțul oficial al Ministerului Sănătății
Directoarea Spitalului Sf. Maria din Iaşi, reacţie revoltătoare. I s-a cerut demisia după ce şase copii au murit: „Ce anume am greşit?”

Varianta finală, planificată pentru august 2026, va fi complet interoperabilă cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate, spitalele, laboratoarele și clinicile ambulatorii. În plus, pacienții își vor putea vizualiza istoricul medical, rețetele compensate și rezultatele analizelor direct din contul personal, fără a mai depinde de intermediari sau documente pe hârtie.

O parte dintre spitale au deja propriile platforme de programare online, dezvoltate fie din fonduri proprii, fie prin proiecte europene. Acestea vor fi integrate treptat în sistemul național, astfel încât toate instituțiile medicale de stat să funcționeze unitar.

De ce este digitalizarea un pas critic pentru sănătate

În prezent, pacienții români pierd ore întregi în așteptarea unei consultații, iar lipsa unui sistem digital unitar generează confuzii și programări suprapuse. Prin noul PIAS, Ministerul Sănătății urmărește reducerea birocrației, transparentizarea serviciilor și creșterea accesului la îngrijiri medicale pentru toți asigurații.

Totodată, digitalizarea va simplifica relația dintre medici și pacienți, eliminând procedurile redundante. De exemplu, medicii vor putea verifica în timp real istoricul pacientului și valabilitatea asigurării, iar pacientul va fi notificat automat privind consultațiile viitoare, fără a fi nevoit să sune la recepție.

Rămâne însă provocarea integrării sistemelor locale deja existente și formarea personalului medical pentru utilizarea noilor instrumente digitale. Autoritățile promit că până în august 2026 toate spitalele publice vor fi conectate la platforma unică de programări și la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Digitalizarea serviciilor medicale de stat nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Cu un sistem fragmentat și ineficient, România a pierdut ani de progres digital față de alte state europene. Noua platformă PIAS ar putea schimba radical relația dintre pacient și sistemul medical public, reducând timpii de așteptare și eliminând birocrația inutilă.

Dacă planurile ministerului se respectă, din august 2026 îți vei putea face programare online la medicul de familie sau la spital la fel de simplu cum rezervi un bilet de tren. Pentru sistemul public de sănătate, aceasta ar fi una dintre cele mai importante reforme digitale din ultimul deceniu.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
6 octombrie în oglinda istoriei: de la revoluții și războaie la descoperiri culturale și personalități marcante
6 octombrie în oglinda istoriei: de la revoluții și războaie la descoperiri culturale și personalități marcante
Cea mai mare descoperire din ultimii 25 de ani, o comoară extraordinară pentru un gigant energetic din petrol și gaze
Cea mai mare descoperire din ultimii 25 de ani, o comoară extraordinară pentru un gigant energetic din petrol și gaze
Tichete de masă 2025 – problemele pe care le pot avea românii care speră la beneficii extrasalariale
Tichete de masă 2025 – problemele pe care le pot avea românii care speră la beneficii extrasalariale
Cum se calculează cifra de afaceri în 2025, legătura cu plafonul de scutire de TVA pentru firme
Cum se calculează cifra de afaceri în 2025, legătura cu plafonul de scutire de TVA pentru firme
Cum să elimini petele de calcar de pe suprafețele din sticlă rapid și ușor
Cum să elimini petele de calcar de pe suprafețele din sticlă rapid și ușor
Cum alegi uleiul potrivit pentru gătit. Recomandările specialiștilor în nutriție
Cum alegi uleiul potrivit pentru gătit. Recomandările specialiștilor în nutriție
Scandal într-un mall din București: două femei au furat haine și au bătut angajatele. A fost nevoie de 3 oameni pentru a o stăpâni pe una dintre ele
Scandal într-un mall din București: două femei au furat haine și au bătut angajatele. A fost nevoie de 3 oameni pentru a o stăpâni pe una dintre ele
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...