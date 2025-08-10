Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 08:03
de Daoud Andra

Legislație
Diferenţe între testamentul olograf, autentic şi mistic. Mulţi români nu ştiu ce trebuie să facă în cazul unei moşteniri
Testamentul rămâne instrumentul prin care o persoană îşi organizează bunurile pentru momentul în care nu va mai fi în viață. În România, Noul Cod Civil reglementează formele testamentare şi limitele libertăţii testatorului; multe dintre confuzii vin din neînţelegerea formelor (olograf, autentic, mistic) şi din detaliile privind moştenitorii care nu pot fi excluşi prin testament.

Tipuri de testament și diferența dintre ele

Testamentul olograf este cel mai simplu şi, totodată, cel mai des întâlnit în practică: trebuie scris în întregime de mână de către testator, datat şi semnat — neîndeplinirea acestor condiţii atrage nulitatea absolută. Avantaj: costuri zero şi rapiditate. Dezavantaj: riscul ca textul să fie contestat (să apară îndoieli privind semnătura, data sau integritatea actului) şi necesitatea deschiderii şi verificării la data succesiunii.

Testamentul autentic are forţă probatorie mai solidă: este autentificat de un notar public (sau de o persoană investită cu autoritate publică), iar la întocmire testatorul poate fi asistat de unul sau doi martori. Notarul consemnează voinţa şi înregistrează actul în registrele prevăzute de lege — ceea ce reduce substanţial riscul litigiilor şi al contestaţiilor privind forma şi conţinutul. De regulă implică costuri notariale, dar oferă siguranţă şi acces mai rapid la executarea dispoziţiilor la deces.

Cât despre testamentul mistic, legislaţia actuală a Noului Cod Civil a renunţat la reglementarea testamentului mistic (forma tradiţională închisă/secretă), astfel că practicile vechi sunt mult simplificate prin menţionarea doar a formelor recunoscute (olograf şi autentic). Aşadar, pentru cei care au în minte soluţii de tip „mystery box”, recomandarea practică este să folosească testamentul autentic sau, la limita posibilului, olograful corect întocmit.

Categoriile de moștenitori care nu pot fi excluse

Un aspect esenţial: nu orice persoană poate fi lipsită complet de moştenire. Codul Civil consacră noţiunea de „rezervă succesorală” — o parte din moştenire la care au dreptul, indiferent de voinţa testamentară, anumite categorii de moştenitori. Sunt moştenitori rezervatari: soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi; rezerva fiecăruia este calculată potrivit legii (în linii mari, o jumătate din cota care i s-ar fi cuvenit în mod legal). Astfel, încercarea de a-i „dezmoşteni” total prin testament poate fi parţial contracarată prin acţiuni în reducţiune.

Recomandarea practică este ca persoanele care doresc siguranţă maximă şi reducerea riscului de litigii, să apeleze la notar pentru un testament autentic; dacă preferaţi confidenţialitate şi costuri reduse, scrieţi un testament olograf respectând cu stricteţe cerinţele legale (scris integral de mână, datat, semnat). În toate cazurile, informaţi-vă cu privire la moştenitorii rezervatari şi, dacă este cazul, cereţi consiliere juridică pentru a nu încălca limitele legii.

