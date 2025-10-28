Ultima ora
Diferenţa între Pilonul I şi II de pensii. Tot ce trebuie să ştii şi despre Pilonul III
Sistemul de pensii din România este format din trei piloni, fiecare având un rol distinct în asigurarea veniturilor după retragerea din activitate. În timp ce Pilonul I și Pilonul II sunt obligatorii pentru salariați, Pilonul III este opțional, dar tot mai mulți români aleg să contribuie la el pentru un viitor mai sigur. Înțelegerea diferențelor dintre aceste componente este esențială pentru a ști cum se construiește pensia fiecăruia.

Pilonul I – sistemul public de pensii

Pilonul I este pensia de stat, gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Toți angajații din România contribuie automat la acest pilon prin plata contribuției de asigurări sociale (CAS), care este de 25% din salariul brut.

Banii colectați nu sunt depuși într-un cont personal, ci sunt folosiți pentru a plăti pensiile actuale ale celor retrași din activitate. Cu alte cuvinte, Pilonul I funcționează pe baza principiului solidarității între generații: cei care lucrează azi îi susțin pe cei care sunt deja pensionari.

La momentul pensionării, statul calculează pensia fiecărui contribuabil în funcție de anii lucrați și de contribuțiile plătite, conform punctajului de pensie. Avantajul Pilonului I este garanția statului — fiecare contribuabil primește pensia stabilită prin lege. Dezavantajul, însă, este lipsa controlului asupra sumei acumulate și faptul că sistemul depinde de numărul activ al angajaților și de echilibrul bugetului public.

Pilonul II – pensia administrată privat

Pilonul II este o componentă obligatorie pentru toți angajații sub 35 de ani și opțională pentru cei între 35 și 45 de ani. Contribuția la acest pilon este de 3,75% din salariul brut, sumă care se virează din contribuția totală la CAS (nu suplimentar).

Diferența majoră față de Pilonul I este faptul că banii din Pilonul II merg într-un cont personal, deschis pe numele fiecărui contribuabil, și sunt administrați de fonduri private de pensii. Aceste fonduri investesc contribuțiile în instrumente sigure — titluri de stat, acțiuni, obligațiuni — pentru a genera randament în timp.

La pensionare, contribuabilul va primi suma acumulată în cont, plus câștigul obținut din investiții. În cazul decesului, banii din Pilonul II nu se pierd, ci pot fi moșteniți. Pilonul II oferă astfel transparență și siguranță pe termen lung, fiind un instrument eficient de economisire suplimentară.

Pilonul III – pensia privată facultativă

Pilonul III este opțional și se adresează celor care vor să-și asigure un venit suplimentar la bătrânețe. Contribuțiile se fac voluntar, suma fiind stabilită de fiecare participant (de obicei între 50 și 400 de lei pe lună).

Fondurile de pensii din Pilonul III sunt administrate tot de entități private și funcționează pe același principiu al investiției. Avantajul major este că statul oferă facilități fiscale: contribuțiile la Pilonul III sunt deductibile în limita a 400 de euro pe an, atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Astfel, Pilonul III devine o formă de economisire inteligentă, ideală pentru cei care își doresc independență financiară și o pensie mai consistentă. Pilonul I oferă siguranța unui venit minim garantat de stat, Pilonul II adaugă un plus de stabilitate prin economisirea personalizată, iar Pilonul III permite oricui să-și construiască o pensie suplimentară, în funcție de posibilități.

