Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil despre ordinea succesorală
Moștenirea este actul prin care patrimoniul unei persoane decedate (numită „defunct” sau „de cuius” în lege) este transmis altora – moștenitori legali sau legatari – conform regulilor stabilite în Codul Civil. Dar ce înseamnă exact „moștenitor” sau „legatar”, și cine are prioritate la împărțirea averii?

Ce este un moștenitor

Un moștenitor legal este cineva care dobândește averea defunctului prin lege, fără ca acesta să facă dispoziții testamentare. Codul Civil român prevede în articolul 963 că moștenirea legală revine soțului supraviețuitor și rudelor defunctului – descendenți (copii, nepoți etc.), ascendenți (părinți, bunici) și colaterali (frați, surori, unchi, mătuși etc.), după caz și după gradul de rudenie.

Moștenitorii legali sunt grupați în patru clase succesionale:

  • Clasa I – descendenții (copii, nepoți, etc.),
  • Clasa a II-a – ascendenții privilegiați (părinții) și colateralii privilegiați (frați/surori, descendenții lor până la gradul IV),
  • Clasa a III-a – ascendenții ordinari (bunici, străbunici etc.),
  • Clasa a IV-a – colateralii ordinari până la gradul IV (unchi, mătuși, veri etc.).

Soțul supraviețuitor are un loc special: nu face parte din aceste clase, dar vine în concurs cu rudele defunctului. Cota lui depinde de moștenitorii din clase superioare care sunt în viață.

Ce este un legatar

Un legatar este o persoană desemnată în testament să primească anumite bunuri sau drepturi din averea defunctului, dar nu prin lege, ci prin voința acestuia exprimată într-un testament. Legatul face parte din categoria liberalităților – dispoziții gratuite mortis causa prin testament.

Legatul poate fi:

  • legat cu titlu universal – când se atribuie unei persoane o fracțiune din moștenire;
  • legat cu titlu particular – când se dau bunuri determinate;
  • legat afectat de termen sau condiție etc.

Cum se face împărțirea averii: ordinea succesorală și cine are prioritate

Ordinea succesorală legală se stabilește astfel:

Se caută mai întâi moștenitorii din clasa I (descendenții). Dacă există astfel de moștenitori, ei vor moșteni, și celelalte clase (a II-a, a III-a, a IV-a) sunt excluse.

Dacă nu există moștenitori din clasa I, se trece la clasa a II-a (ascendenți privilegiați și colaterali privilegiați).

Dacă nici clasa a II-a nu există, se cheamă la moștenire clasa a III-a, apoi – în lipsa acesteia – clasa a IV-a.

Soțul supraviețuitor participă în fiecare dintre aceste situații, dacă este în viață și era căsătorit legal la momentul decesului (căsătoria nu fusese desființată). Cota lui diferă în funcție de cine sunt ceilalți moștenitori: dacă sunt descendenți, etc.

În ceea ce privește legatarii: aceștia nu au prioritate față de moștenitorii legali – testamentul devine relevant numai dacă testatorul a dispus astfel. Dar există anumite restricții: legatul nu poate ataca rezervele cuvenite moștenitorilor rezervatari (adică anumiți moștenitori legali care au dreptul garantat la o anumită parte din moștenire).

Exemple practice

Dacă defunctul are copii, aceștia vor moșteni totul (împreună cu soțul supraviețuitor, dacă este cazul), iar nici părinții, nici frații etc. nu mai intră la moștenire.

Dacă nu există copii sau altă descendență, dar sunt părinți și frați/surori, clasa a II-a se activează: părinții și frații autorului moștenirii primesc averea, în cote legale, iar soțul supraviețuitor va primi partea ce i se cuvine conform legii.

Un legatar desemnat într-un testament poate primi anumite bunuri – de exemplu, un obiect de valoare – dar doar după ce se respectă drepturile moștenitorilor legali rezervatari.

