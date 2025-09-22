Ultima ora
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?

ECONOMIE
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
FOTO: Freepik

Aurul este unul dintre cele mai căutate metale preţioase, apreciat de mii de ani pentru frumuseţea, raritatea şi simbolistica sa. Totuşi, nu toate bijuteriile din aur sunt la fel. Diferenţa esenţială stă în numărul de karate, care indică proporţia de aur pur din aliaj. În funcţie de acesta, aurul poate fi mai moale sau mai dur, mai scump sau mai accesibil, mai maleabil sau mai rezistent la uzură. Cele mai întâlnite variante pe piaţă sunt aurul de 14K, 18K şi 22K.

Tipuri de aur și diferența dintre ele

Aurul de 14K conţine 58,5% aur pur şi 41,5% alte metale, de obicei cupru, argint, zinc sau nichel. Acest amestec îl face cel mai ieftin dintre cele trei categorii şi, în acelaşi timp, cel mai rezistent. Duritatea mai mare îl recomandă pentru inele de logodnă, verighete sau bijuterii purtate zilnic, care sunt expuse frecvent la zgârieturi sau lovituri.

În acelaşi timp, aurul de 14K are o strălucire mai discretă decât cel de 18K sau 22K, dar compensează prin durabilitate şi preţ accesibil. Tocmai de aceea, aurul de 14K este considerat în multe ţări cel mai vândut tip de aur, fiind un compromis perfect între calitate, rezistenţă şi cost.

Aurul de 18K este format din 75% aur pur şi 25% alte metale. Este mai moale decât cel de 14K, dar păstrează un echilibru între maleabilitate şi duritate. Din acest motiv, este foarte popular în bijuterii de lux, fiind preferat pentru nuanţa sa mai intensă de galben şi pentru aspectul sofisticat.

Totodată, conţinutul mai mare de aur îl face mai scump decât aurul de 14K. În schimb, este mai puţin rezistent la zgârieturi, motiv pentru care bijuteriile din 18K necesită o îngrijire atentă.

Aurul de 24 karate, considerat aurul pur

Aurul de 22K are o puritate de 91,6% aur şi doar 8,4% alte metale. Este extrem de maleabil şi de aceea se modelează uşor în forme complicate, dar este şi foarte moale, ceea ce îl face mai predispus la deformare sau zgârieturi. Preţul său este mult mai ridicat, apropiindu-se de cel al aurului de 24K (considerat 100% pur). Din aceste motive, aurul de 22K este mai rar folosit pentru verighete sau inele de logodnă, dar se întâlneşte în brăţări, cercei sau monede de investiţie.

Dintre cele trei variante, aurul de 14K este cel mai ieftin, pentru că are cel mai mic procent de aur pur. Restul aliajului este completat, de regulă, cu cupru şi argint, care îi conferă rezistenţă, dar şi o uşoară tentă de culoare diferită, în funcţie de proporţii.

Alegerea dintre aurul de 14K, 18K şi 22K depinde de preferinţe şi de scopul bijuteriei. Dacă pui accent pe durabilitate şi preţ, aurul de 14K este ideal. Dacă vrei un echilibru între rafinament şi rezistenţă, aurul de 18K este alegerea clasică. Iar pentru cei care caută aproape puritatea absolută şi un aspect spectaculos, aurul de 22K este opţiunea de lux. Totuşi, în ceea ce priveşte vânzările, aurul de 14K rămâne campionul pieţei, pentru că oferă un raport optim între frumuseţe, rezistenţă şi cost.

