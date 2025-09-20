Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea

Mulți români se întreabă care este diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Ei bine, diferențele sunt foarte clare, după cum veți vedea în articolul de mai jos.

Care este diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare

În România, centrala termică pe gaz a devenit, în ultimele două decenii, una dintre cele mai populare soluții de încălzire pentru apartamente și case. Însă, o bună parte dintre acestea sunt modele vechi, convenționale, care au un randament scăzut și duc la facturi mai mari.

Tehnologia pe condensare promite eficiență mai mare și economii semnificative. Întrebarea este: chiar merită schimbarea?

Cum funcționează centralele în condensare

Spre deosebire de modelele vechi, centralele în condensare recuperează căldura latentă din aburii de apă rezultați în urma arderii gazului. Într-o centrală convențională, acești vapori sunt eliminați direct prin coș, ceea ce înseamnă pierdere de energie. La condensare, această căldură este reutilizată, crescând eficiența aparatului.

Astfel, în loc să risipească energie, centrala reintroduce o parte din căldura pierdută în circuitul de încălzire.

Randament și consum

Centralele convenționale au, în general, un randament de 90–95%.

Centralele în condensare pot atinge eficiențe de 100–110%, în funcție de modul de calcul și de condițiile de funcționare.

Diferența se reflectă direct în consum: o centrală în condensare poate reduce cheltuielile cu gazul cu 30–35%, dacă instalația și izolația locuinței sunt corespunzătoare.

Cât se economisește în practică

Un studiu realizat de E.ON România arată că o gospodărie cu centrală veche consumă anual aproximativ 12.000 kWh, adică în jur de 3.720 lei pe facturi de gaz.

Prin înlocuirea cu o centrală în condensare, consumul poate scădea cu aproape 3.600 kWh, ceea ce se traduce în economii de aproximativ 930 lei pe an.

În plus, datele arată că aproape 30% dintre centralele din România au peste 10 ani vechime și ar trebui înlocuite pentru a reduce risipa de energie și costurile aferente.

Factori care influențează economiile

Economiile obținute nu depind doar de centrală, ci și de:

Izolația locuinței – pierderile mari de căldură reduc eficiența oricărei centrale.

Tipul instalației – centralele în condensare funcționează optim la temperaturi joase, fiind ideale pentru încălzirea prin pardoseală sau radiatoare dimensionate corespunzător.

Consumul de apă caldă – gospodăriile cu un consum ridicat amortizează mai repede investiția.

Costurile de achiziție și instalare – centralele în condensare sunt mai scumpe și necesită adaptări tehnice (evacuare condens, coș special).

Așadar, merită schimbarea? În majoritatea cazurilor, cu siguranță da! O centrală în condensare aduce: