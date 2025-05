“Dictatura” lui Donald Trump prinde contur prin îngroparea științei. Cum modelează generații întregi după valorile lui

Într-un peisaj politic tot mai tensionat în Statele Unite, administrația Trump pare să-și consolideze poziția printr-un control tot mai strict asupra educației și cercetării științifice. Declarațiile recente ale secretarului pentru educație Linda McMahon și ale secretarului pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. conturează o nouă direcție ideologică, în care universitățile și cercetătorii sunt încurajați – dacă nu chiar forțați – să se alinieze agendei politice a Casei Albe.

Universitățile americane sub presiune: cercetează doar ce vrea administrația

Într-un interviu acordat CNBC, Linda McMahon a afirmat că instituțiile de învățământ superior pot continua să desfășoare cercetări „atâta timp cât sunt în acord cu administrația și ceea ce aceasta încearcă să realizeze.” Declarația, deși formulată diplomatic, trimite un semnal clar: cercetarea finanțată de guvernul federal trebuie să susțină viziunea politică a președintelui.

Această poziție a fost exprimată într-un context în care administrația Trump se află în conflict deschis cu universități de elită, precum Harvard și Columbia. Harvard a fost lovită de un ordin prezidențial care a anulat toate contractele federale ale instituției, blocând accesul la peste 100 de milioane de dolari. În plus, s-au făcut presiuni pentru retragerea statutului de instituție non-profit și pentru limitarea înscrierii studenților internaționali.

Columbia a fost deja forțată să accepte condiții impuse direct de administrație: interzicerea purtării măștilor și supravegherea directă a departamentului de studii despre Orientul Mijlociu. În caz contrar, ar fi pierdut finanțări substanțiale. Este un semnal de alarmă pentru toate instituțiile academice din țară: loialitatea față de linia oficială este noua condiție pentru supraviețuire.

Război deschis cu știința: RFK Jr vrea să elimine revistele medicale consacrate

Dacă educația este direcționată ideologic, nici cercetarea medicală nu scapă neafectată. Robert F. Kennedy Jr, actualul secretar pentru sănătate, a anunțat că vrea să interzică publicarea cercetărilor finanțate de guvernul federal în cele mai prestigioase reviste medicale din lume: The Lancet, New England Journal of Medicine și JAMA. Motivul invocat? Aceste publicații ar fi „corupte” și controlate de industria farmaceutică.

În locul lor, Kennedy propune înființarea unor reviste medicale de stat, conduse de guvern, care să devină noile standarde în domeniu. Orice cercetător care dorește finanțare NIH va fi nevoit să publice acolo, eliminând complet procesul tradițional de peer-review și autonomia editorială.

Criticii avertizează că această mișcare ar delegitima complet cercetarea științifică americană, transformând publicațiile guvernamentale în simple portavoci ale administrației. De altfel, un raport publicat recent de Casa Albă contrazice consensul medical global privind vaccinurile, alimentând temeri legate de o reîntoarcere la pseudoștiință.

Peste 3 miliarde de dolari au fost deja tăiați din bugetul NIH, iar zeci de mii de angajați ai agențiilor de sănătate publică au fost concediați. Cercetători americani iau în calcul să se relocheze în Europa sau Asia, unde pot lucra fără presiuni ideologice. Franța, Germania și chiar China recrutează activ acești specialiști, profitând de exodul intelectual produs de politicile administrației Trump.

Spectacol și populism: președintele grațiază vedete TV condamnate

Într-un contrast ironic, în timp ce atacă elitele intelectuale și științifice, Trump își îndreaptă atenția spre lumea showbiz-ului. Pe 27 mai 2025, președintele a grațiat public celebrul cuplu de reality TV, Todd și Julie Chrisley, condamnați pentru fraudă bancară și evaziune fiscală în valoare de 30 de milioane de dolari.

Cei doi, protagoniști ai emisiunii „Chrisley Knows Best”, au fost prezentați de Trump drept victime ale unui sistem „nedrept”, iar grațierea lor a fost anunțată cu fast într-o convorbire telefonică publicată de consilierul prezidențial Margo Martin. Mesajul: dacă ești loial președintelui – și util din punct de vedere mediatic – ai toate șansele să fii iertat, indiferent de gravitatea infracțiunilor comise.

Savannah Chrisley, fiica celor grațiați, a devenit o susținătoare vocală a președintelui în ultimele luni, participând la convenții republicane și cerând eliberarea părinților. Coincidență sau nu, sprijinul său mediatic a fost suficient pentru a determina o decizie prezidențială cu larg ecou în rândul fanilor.

O nouă realitate în America: fidelitatea politică devine monedă de schimb

Evenimentele din ultimele zile scot la lumină o tendință periculoasă: în administrația Trump, loialitatea politică pare să conteze mai mult decât meritul, expertiza sau legea. Universitățile sunt puse în genunchi, cercetarea medicală este redirecționată spre obiective ideologice, iar vedetele devin beneficiarii unui sistem de justiție paralel.

Într-un climat în care libertatea academică, independența științifică și principiile democratice sunt tot mai mult erodate, întrebarea care se ridică este: cât mai poate rezista America unei astfel de presiuni centralizatoare? Iar pentru ceilalți, lecția este clară: viitorul educației și al științei ar putea fi decis nu de fapte, ci de loialitate.