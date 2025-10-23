Diana Șoșoacă, derapaj după întoarcerea din Moscova. „Uite că n-am cerut azil politic. Este ordine, disciplină acolo”

Diana Șoșoacă s-a întors recent în România după o vizită la Moscova, unde a adresat numeroase laude țării care a declanșat cel mai mare conflict militar din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace. Lidera S.O.S. România i-a invitat pe români să viziteze Rusia pentru a vedea „cât de bine și frumos este” acolo.

Diana Șoșoacă, declarații controversate după întoarcerea din Rusia

Ea a descris capitala rusă ca fiind „una dintre cele mai tehnologizate orașe din lume”, cu „curățenie impecabilă”, „ordine și disciplină” și parcuri de distracții impresionante, inclusiv unul de 330.000 de metri pătrați, unde și-a sărbătorit fiica. Șoșoacă a subliniat că obținerea vizei se face rapid, online, și că tratamentele medicale sunt gratuite pentru cetățenii ruși.

„Uite că n-am cerut nici azil politic și uite că m-am întors acasă. Moscova este una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume. Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină. Cel mai frumos parc de distracții pe care l-am văzut, unul din cele mai mari din lume 330.000 de metri pătrați. Acolo i-am făcut fetiței mele ziua. Dacă vreți să vedeți cine are dreptate – eu sau narativul UE – urcați-vă frumos în avion și duceți-vă la Moscova, Nu vă omoară nimeni. Viză vă luați online, vi se dă în patru zile. Drum bun! Vă puteți duce acolo. N-am văzut în viața mea cartiere mai aranjate, mai cochete, mai aristocrate ca în Moscova. N-am văzut în viața mea atâta grijă pentru sănătatea oamenilor. Toate tratamentele sunt gratuite pentru cetățenii ruși”, a afirmat Șoșoacă pe aeroport, la revenirea în România.

Declarațiile ei au stârnit reacții puternice în România. Eugen Tomac, consilier prezidențial, a criticat-o dur, catalogând-o drept „agent al Rusiei în Europa”. El a afirmat că vizita ei demonstrează că Rusia folosește actori politici pentru a-și promova narativele antinaționale și a destabiliza Uniunea Europeană. Tomac a subliniat că lidera S.O.S. România acționează ca un instrument al propagandei ruse și că acest comportament este inacceptabil, mai ales în contextul prezenței ilegale a trupelor ruse în regiunea transnistreană, unde comunitatea românească este afectată de un proces de deznaționalizare.

Potrivit consilierului prezidențial, vizita nu poate fi interpretată ca un protest împotriva Kremlinului, ci mai degrabă ca o confirmare a faptului că Șoșoacă promovează direct agenda Rusiei în Europa.