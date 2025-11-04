Ultima ora
Diagnosticul dur primit de Ionela Năstase din partea medicilor. Realizatoarea TV, bolnavă de cancer: „Cel mai greu cuvânt”

Sănătate
Diagnosticul dur primit de Ionela Năstase din partea medicilor. Realizatoarea TV, bolnavă de cancer:
Ionela Năstase a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer

Ionela Năstase a ales să-și împărtășească public cea mai grea experiență din viața sa, dezvăluind modul în care un control de rutină i-a schimbat complet perspectiva asupra sănătății. În urmă cu aproximativ un an, realizatoarea TV a aflat că suferă de cancer.

„Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acest diagnostic care îți taie respirația: cancer. A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință”, a mărturisit Ionela printr-o postare pe rețelele de socializare.

Un mesaj de prevenție și speranță

Deși vestea a fost șocantă, Ionela Năstase a transformat experiența într-un mesaj de prevenție pentru toți cei care ar putea amâna controalele medicale.

„Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți. Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți”, a adăugat jurnalista.

Ionela subliniază că, în cazul ei, boala nu a fost însoțită de simptome vizibile. Ea a mers la medic preventiv, ca parte a obiceiurilor sale regulate de monitorizare a sănătății.

„Florile de ADN”, noua descoperire care promite tratamente revoluționare pentru cancer și soluții ecologice pentru viitor
Celulele canceroase ar putea să dispară cu ajutorul luminii. Cum au reușit oamenii de știință să facă marea descoperire

„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că «e ceva în neregulă». Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața”, a explicat aceasta.

Din suferință, un nou început

În ciuda diagnosticului dificil, Ionela Năstase spune că boala i-a oferit și o lecție importantă despre viață.

„Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început. Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit”, a precizat jurnalista.

Postarea sa are rolul de a inspira femeile să nu amâne controalele medicale și să acorde atenție sănătății lor, subliniind că prevenția poate salva vieți. Ionela Năstase a transmis un apel emoționant:

„Astăzi sunt puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești.”

Sprijin și recunoștință

Jurnalista a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături, chiar fără să știe prin ce trece, și a reafirmat importanța comunității în momentele dificile.

„Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție. Ai grijă de tine. Te rog”, a încheiat Ionela Năstase, adresându-se direct urmăritorilor săi.

