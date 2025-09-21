Ultima ora
Dezvăluiri din culisele dineului regal: bucătarii regelui, în conflict cu agenții secreți ai lui Donald Trump
Strălucirea Castelului Windsor a oferit decorul perfect pentru un fastuos banchet de stat organizat în onoarea președintelui Donald Trump, aflat în vizită oficială în Marea Britanie. Alături de Prima Doamnă, Melania Trump, acesta a fost primit de Regele Charles, Prințul William și Prințesa Kate, într-o seară la care au participat 160 de invitați de seamă, diplomați și lideri de afaceri de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Dineu regesc pentru Donald Trump, în Marea Britanie

Evenimentul s-a desfășurat în impunătoarea Sală St. George, într-o atmosferă de eleganță regală. Totuși, potrivit unor surse, tensiuni în culise au fost la un pas să umbrească seara impecabil orchestrată.

Martori au relatat că fricțiuni au apărut între echipa de securitate a președintelui american și bucătarii palatului. Agenți ai Secret Service ar fi pătruns în bucătărie, supraveghind pregătirea mâncărurilor și gustând preparatele înainte ca acestea să fie servite. Măsura, considerată necesară pentru siguranța lui Trump, a provocat însă nemulțumirea bucătarilor.

Discursurile Regelui Charles și ale lui Donald Trump la banchetul de la Castelul Windsor. Președintele american, impresionat de ospitalitatea Familiei Regale

Situație explozivă în bucătărie

„Banchetul a fost un succes în sala principală, dar în spate au existat tensiuni. Chefii, concentrați pe prezentarea impecabilă a celor trei feluri de mâncare, au devenit frustrați de verificările repetate și de faptul că agenții gustau preparatele”, a declarat o sursă regală.

Potrivit acesteia, „ceea ce a început ca o iritare discretă s-a transformat într-un schimb de replici aprinse, cu voci ridicate de ambele părți”. Oficialii palatului au negat însă categoric incidentul, afirmând că relația cu partea americană a fost „extrem de caldă și cooperantă”.

Meniu sofisticat pentru oaspeți distinși

Donald Trump a stat la masă alături de Regele Charles și Prințesa Kate, în timp ce Melania a fost așezată între Regina Camilla și Prințul William.

Meniul a pus în valoare ingrediente britanice pregătite în stil franțuzesc: panna cotta cu creson din Hampshire, biscuiți cu parmezan și salată cu ou de prepeliță, urmate de ruladă de pui organic din Norfolk, învelită în dovlecei și servită cu sos aromatizat cu cimbru. Desertul a constat într-o înghețată de vanilie în crustă glacée, cu sorbet de zmeură din Kent și prune poșate.

Vinurile au fost atent alese: spumant englezesc Wiston Estate 2016, urmat de un alb Corton-Charlemagne Grand Cru 2018, un roșu Ridge Vineyards Montebello 2000, iar la final șampania Pol Roger Extra Cuvée de Réserve 1998.

Un toast cu semnificații simbolice

La final, invitații au primit băuturi rare cu încărcătură simbolică pentru Trump: un porto din 1945 – anul corespunzător celui de-al 45-lea președinte al SUA – și un coniac din 1912, anul nașterii mamei sale în Scoția.

Deși Trump este cunoscut pentru faptul că nu consumă alcool, pentru el a fost creat un cocktail special „Transatlantic Whisky Sour”, cu Johnnie Walker, marmeladă, spumă de nuci pecan și bezea prăjită.

Pe durata serii, imaginile televizate au surprins interacțiuni cordiale între familia regală și cuplul prezidențial american, în timp ce tensiunile din culisele bucătăriei au rămas necunoscute celor aflați în sala de banchet.

