Dezinformarea online și propagarea știrilor false, motiv de îngrijorare în piața muncii din România. Cum afectează locurile de muncă și posibilitatea angajării

Într-o epocă în care tinerii români își petrec mare parte din timp online, dezinformarea și răspândirea știrilor false au devenit factori majori de risc nu doar pentru stabilitatea socială, ci și pentru piața muncii. Un studiu publicat de „Adevărul” arată cum lipsa de informare corectă poate influența negativ percepția asupra anumitor domenii, afectând direct recrutarea, retenția și evoluția carierei.

De ce dezinformarea lovește direct în economie

Dezinformarea online nu înseamnă doar meme-uri amuzante sau teorii conspiraționiste. Potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul”, informațiile false circulă cu o viteză alarmantă, creând tensiuni sociale, incertitudine politică și chiar fluctuații pe piețele financiare. Pentru piața muncii, impactul este și mai concret: tinerii își stabilesc planurile de carieră în funcție de ce află în bula lor digitală, iar dacă acea bulă este plină de mituri și prejudecăți, rezultatele pot fi dezastruoase.

Un exemplu? Dacă pe TikTok sau Instagram circulă zvonuri că „industria X e moartă” sau „diploma Y nu mai valorează nimic”, mulți tineri își vor recalibra opțiunile, evitând poate exact domeniul unde ar avea cel mai mare succes. Această reorientare greșită nu este doar o problemă individuală, ci una de sistem: economia pierde talente valoroase, industriile cu potențial rămân subpopulate, iar stereotipurile se adâncesc.

Cum combatem dezinformarea în rândul tinerilor

Avocatul Marius Stanciu subliniază că rețelele sociale sunt principala sursă de informare pentru tineri, cu 42% dintre cei între 16 și 30 de ani bazându-se pe TikTok, Instagram sau YouTube. Problema? Aceste platforme nu filtrează întotdeauna calitatea informației. Soluția, spune Stanciu, nu este interzicerea tehnologiei, ci educarea tinerilor să o folosească inteligent.

Introducerea educației media și digitale în școli este esențială: tinerii trebuie să învețe să gândească critic, să identifice biasuri de confirmare și să pună întrebări esențiale despre surse. În plus, discuțiile deschise în familie, în clasă sau în cercurile de prieteni pot face diferența. Un profesor sau un mentor respectat poate influența un tânăr mai mult decât un influencer necunoscut.

Rolul tehnologiei și al industriei în rezolvarea problemei

Interesant este că aceeași tehnologie care răspândește dezinformarea poate deveni parte a soluției. Platformele de social media, algoritmii de inteligență artificială și inițiativele de fact-checking pot ajuta la identificarea și semnalizarea conținutului fals. Totuși, specialiștii atrag atenția: AI-ul nu este un panaceu – și el poate „halucina” sau genera răspunsuri greșite, așa că nu poate înlocui vigilența umană.

În plus, industria privată are un rol vital. Angajatorii pot organiza stagii de practică, vizite la sediile companiilor, webinarii interactive și programe de mentorat pentru a arăta tinerilor realitatea din spatele poveștilor virale. Un student care vede cu ochii lui cum funcționează un cabinet de avocatură, un birou de IT sau o firmă de consultanță nu se va mai lăsa influențat de mituri online.

Cum poate fi reconstruită încrederea în piața muncii

Pentru a contracara efectele dezinformării, este nevoie de transparență totală: companiile, instituțiile de învățământ și autoritățile trebuie să comunice clar, cu date și exemple concrete. Angajatorii pot publica strategii clare privind utilizarea noilor tehnologii (inclusiv AI), arătând cum evoluează meseriile, nu cum dispar peste noapte. Platformele de recrutare ar trebui să elimine „ghost jobs” (postări false) și să fie sancționate pentru publicitatea înșelătoare.

Nu în ultimul rând, presa și liderii de opinie au un rol-cheie: să prezinte informația corectă într-un mod atractiv, ușor de înțeles, fără a plictisi sau a dramatiza inutil. Când sursele de încredere vor deveni la fel de cool și virale precum provocările de pe TikTok, tinerii vor învăța să facă diferența între realitate și spectacol online, conform Adevărul.