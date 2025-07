Dezamăgirea din spatele actualizării telefoanelor Samsung. Cu ce nemulțumiri vine One UI 7 pe Galaxy S pentru utilizatori

Actualizările de software sunt așteptate cu entuziasm de utilizatorii de smartphone-uri, mai ales când e vorba de flagshipuri. Cu toate acestea, posesorii modelelor din seria Samsung Galaxy S23 și chiar ai modelului Galaxy S24 se declară nemulțumiți de efectele update-ului la One UI 7. În loc să primească îmbunătățiri, mulți se plâng de performanțe în scădere, mai ales în ceea ce privește aplicația Camera – unul dintre cele mai importante instrumente pentru utilizatorii moderni.

Problema nu este doar una minoră sau de natură estetică: sunt raportate întârzieri, culori greșit reproduse, lag, autofocus slab și o experiență generală frustrantă. Iar Samsung, deocamdată, păstrează tăcerea.

Performanțele camerei scad vizibil, iar experiența fotografică are de suferit

Cel mai mare val de critici vizează aplicația de cameră, care pare să fi pierdut mult din calitatea pentru care seria Galaxy era cunoscută. După instalarea One UI 7, mulți utilizatori au observat că pozele par mai palide, mai lipsite de detalii și cu o focalizare greoaie. Dacă înainte declanșarea era instantanee, acum sunt momente în care aplicația întârzie să captureze imaginea, ceea ce înseamnă că pozele spontane sunt, de fapt, ratate.

Această situație este semnalată mai ales de utilizatorii modelelor Samsung Galaxy S23 Ultra și Galaxy S23 FE, însă și versiunea standard pare afectată. Problema este agravată de faptul că, indiferent de setările modificate, resetările sau cache-ul golit, bug-urile persistă.

Autofocusul este lent, comutarea între camere se face cu întârziere, iar în unele cazuri apare și un lag vizibil la afișarea miniaturii fotografiei proaspăt făcute. Toate acestea afectează nu doar calitatea imaginilor, ci și încrederea utilizatorului în fiabilitatea dispozitivului.

Defecte vizibile: imagini șterse, culori reci și expunere instabilă

Printre cele mai frecvente plângeri se numără aspectul „supraneted” al fotografiilor, ca și cum un filtru de estompare ar fi fost aplicat automat peste fiecare cadru. Această lipsă de claritate este însoțită de o problemă cu balansul de alb, mai ales pe Galaxy S24, unde imaginile capătă uneori o tentă verde, comparabilă cu filmele stil „Matrix”.

Utilizatorii remarcă și faptul că expunerea dă greș în situații de lumină variabilă, cum ar fi fotografiile făcute în interior sau în condiții de lumină ambientală scăzută. În loc ca sistemul să ajusteze automat setările, uneori imaginea este prea întunecată sau supraexpusă. Iar în fotografiile de aproape, obiectele par inexplicabil de palide.

Toate aceste defecte sugerează o problemă de compatibilitate între aplicația de cameră optimizată pentru viitorul Galaxy S25, și generațiile actuale. Samsung pare că a gândit actualizarea pentru următorul val de flagshipuri, ignorând impactul asupra telefoanelor existente pe piață.

Soluții incerte și lipsa unui răspuns oficial din partea Samsung

Deși pe forumurile de suport oficiale există moderatori care recomandă raportarea problemelor prin aplicația Samsung Members, nu există până în prezent un comunicat oficial care să confirme defecțiunile sau să promită un patch de corectare. Această lipsă de reacție oficială nu face decât să irite și mai mult comunitatea de utilizatori.

Soluțiile clasice – precum resetarea aplicației, ștergerea cache-ului sau chiar revenirea la setările din fabrică – nu dau rezultate consistente. Unii utilizatori au raportat îmbunătățiri minore, dar temporare. În lipsa unei actualizări corective, singura soluție reală rămâne trimiterea de feedback direct către dezvoltatori.

Între timp, reputația One UI 7 are de suferit. Iar utilizatorii care au investit sume considerabile în telefoane precum Galaxy S23 Ultra se întreabă de ce performanțele promise la lansare au fost afectate de o simplă actualizare software.

One UI 7, în loc să aducă un plus de valoare, a reușit să genereze frustrare și confuzie printre utilizatorii fideli ai seriei Galaxy. Dacă te confrunți și tu cu probleme similare, cel mai util pas este să trimiți un raport de bug direct către Samsung, pentru ca inginerii lor să investigheze situația. Până atunci, rămâne de văzut dacă va apărea un update corectiv care să repare ce a stricat One UI 7.