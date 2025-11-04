Evenimentul care aduce la București liderii mondiali ai tehnologiei și peste 2.500 de profesioniști din IT

Bucureștiul devine, la începutul lunii noiembrie, capitala regională a inovației digitale. DevCon 2025, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT și pasionaților de tehnologie, revine pe 5-6 noiembrie la NORD Events Center by Globalworth, aducând împreună peste 2.500 de participanți, 30 de companii tech și 50 de speakeri internaționali și locali.

Organizatorii promit o experiență completă de învățare, schimb de idei și networking, într-un eveniment care pune România pe harta celor mai importante huburi tehnologice din regiune.

Ediția din 2025 este marcată de o temă dominantă — Inteligența Artificială și impactul său în toate segmentele industriei IT. Scena Data, AI & ML va găzdui sesiuni despre agenți inteligenți, soluții multi-cloud, automatizări bazate pe date și cazuri reale de implementare a AI în producție.

Printre invitații de top se numără Sandeep Mehta, fondator OyakoAI, care va prezenta conceptul „AI Agents – Prototype to Production (11 factors)”, dar și Nacho Cougil, Java Champion și Principal Software Engineer la Dynatrace, cu prezentarea „How John started to like TDD (instead of hating it)”.

Securitatea digitală și noile reglementări europene sunt alte teme cheie. Iva Trasheva, Co-Founder & Cybersecurity Lead la CYEN, va explora strategiile necesare pentru conformarea cu normele Uniunii Europene privind securitatea cibernetică. Totodată, specialiști precum Alfonso Sandoval Rosas de la Cisco Systems și Vitaly Sharovatov de la Qase vor aduce perspective noi asupra DevOps și testării software în epoca automatizării inteligente.

Pe cele șase scene tematice – Java Con, DevOps Con, Data, AI & ML Con, Web & Mobile Con, Cybersecurity Con și QA & Testing Con – vor fi abordate subiecte diverse, de la AI Governance și Data Privacy, la Test Automation și Software Scalability.

O experiență completă pentru profesioniștii IT

DevCon nu este doar o conferință, ci o platformă de creștere profesională și colaborare. În cele două zile, participanții pot accesa masterclass-uri cu experți internaționali, demonstrații live și ateliere aplicate.

Carla Tîrnăcop, Project Manager DevCon, subliniază scopul ediției:

„DevCon își reafirmă statutul de eveniment de referință pentru specialiștii IT&C din România. Agenda este construită în jurul conținutului tehnic avansat și include sesiuni care încurajează dialogul, învățarea și inovația. Ne dorim ca fiecare participant să plece cu idei aplicabile și o perspectivă nouă asupra viitorului digital.”

Zona expozițională, extinsă față de anii anteriori, va reuni peste 30 de companii de top din domeniul tehnologic, printre care Amazon Development Center România, Microsoft, ING Hubs România, Systematic, DB Global Technology și Siemens. Aceasta devine un spațiu interactiv de descoperire a noilor produse, tehnologii și oportunități de carieră.

Pe lângă sesiunile de conținut, DevCon 2025 oferă și un hub de networking unde participanții pot interacționa cu speakeri, parteneri și colegi de industrie, consolidând relații profesionale și identificând direcții de colaborare.

Parteneri, comunitate și viziune

Pentru al patrulea an consecutiv, Systematic este Partener Principal al conferinței. „Patru ani ca partener principal al DevCon înseamnă patru ani de implicare în dezvoltarea scenei tech din România. Ne bucurăm să contribuim la o comunitate care crește și inspiră în fiecare an”, a declarat Ștefan Teleu, Project Manager la Systematic.

Alături de Systematic, printre partenerii importanți se numără AD/01, UniCredit Services, Criteo R&D, PPC România, Tremend – Publicis Sapient, BNP Paribas, MassMutual România și Sigma Software.

DevCon este organizat de Catalyst Solutions, companie care gestionează unele dintre cele mai mari proiecte de recrutare și employer branding din România, precum DevTalks România, Angajatori de TOP și Top Talents România.

Evenimentul nu este doar o conferință despre tehnologie, ci și o reflecție asupra viitorului muncii, educației și colaborării în era digitală. Într-un moment în care AI, cloud computing-ul și cybersecurity-ul se intersectează cu viața de zi cu zi, DevCon 2025 oferă un cadru pentru dialogul dintre inovație și responsabilitate.

Bucureștiul devine astfel, pentru două zile, locul unde ideile capătă formă, iar comunitatea IT își conturează direcțiile viitoare. Cu peste 2.500 de profesioniști prezenți, DevCon 2025 nu doar aduce împreună liderii industriei, ci și inspiră următoarea generație de inovatori.