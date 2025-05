Detaliul neobservat de la prezentarea Papei Leon al XIV-lea care acum face furori pe internet: „Când cel mai bun prieten al tău reușește și tu ești cel mai mare fan al lui”

Momentul solemn al prezentării noului Papă, Leon al XIV-lea, a fost încărcat de emoție și reverență. Însă, dincolo de ritualul tradițional al Bisericii Catolice, o imagine a reușit să atragă atenția întregii lumi: zâmbetul sincer și radiant al cardinalului Vinko Puljic, surprins chiar în clipa în care Leon al XIV-lea a fost prezentat mulțimii din Piața San Pietro.

Un videoclip devenit viral pe TikTok și alte platforme sociale arată reacția cardinalului bosniac, care, aflat lângă noul Suveran Pontif pe balconul Bazilicii Sfântul Petru, nu și-a putut ascunde bucuria. Clipul este însoțit de mesajul emoționant:

Bosnian cardinal Vinko Puljić is such an embodiment of Bosnian mentality and spirit. We’re so proud of him! #PopeLeoXIV pic.twitter.com/dbUXG4jTOF

— Ika Ferrer Gotić (@IkaFerrerGotic) May 9, 2025