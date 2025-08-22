Detaliul din asigurarea de călătorie de care trebuie să ţii cont dacă vrei să primeşti bani în caz de accident sau spitalizare. Trebuie bifat mereu

Când plecăm într-o vacanță, gândul ne stă la destinații exotice, peisaje spectaculoase sau experiențe memorabile. Totuși, pe lângă bagaje și rezervări, un aspect esențial care nu ar trebui să fie trecut cu vederea este asigurarea de călătorie. Mulți turiști aleg să ignore această poliță, considerând-o o cheltuială inutilă sau aleg un pachet de bază, care nu acoperă toate nevoile lor

Ce acoperă asigurarea de călătorie

O simplă problemă de sănătate, un accident minor sau o spitalizare în străinătate pot genera costuri de mii de euro, sume pe care compania de asigurări le-ar putea acoperi, dacă documentele sunt încheiate corect.

În funcție de pachetul ales, asigurarea de călătorie poate acoperi:

cheltuielile medicale (consulturi, spitalizare, intervenții chirurgicale, tratamente de urgență);

transportul medical de urgență sau repatrierea în cazuri grave;

pierderi sau întârzieri ale bagajelor;

anularea sau întreruperea călătoriei din motive obiective;

asistență non-stop, în limba română sau engleză, pentru orice incident.

Importanța unei astfel de polițe este evidentă. Dacă într-un oraș european o consultație de urgență poate costa câteva sute de euro, într-o țară exotică, o spitalizare de câteva zile poate ajunge chiar la câteva zeci de mii. Asigurarea de călătorie nu doar că oferă protecție financiară, dar și liniștea de a ști că ai parte de ajutor în situații neprevăzute.

Detaliul care face diferența: ce trebuie bifat

Chiar dacă mulți turiști aleg să încheie o asigurare de călătorie, există un detaliu esențial care le scapă: bifarea corectă a opțiunilor suplimentare. Companiile de asigurări nu acoperă toate activitățile din oficiu, iar unele dintre ele, considerate „sporturi periculoase” sau „activități extreme”, necesită o clauză suplimentară.

Un exemplu clasic este schiul. Deși pentru mulți pare un sport obișnuit de vacanță, el este încadrat la categoria „sporturi periculoase”. Astfel, dacă un turist își rupe piciorul pe pârtie și nu a bifat această opțiune în poliță, compania de asigurări nu îi va deconta tratamentul sau spitalizarea. Situația este identică și pentru alte activități: scufundări, cățărări, rafting, parapantă, zbor cu balonul sau alte sporturi extreme.

Mulți călători află acest detaliu abia când este prea târziu, iar costurile trebuie suportate din buzunarul propriu. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca, înainte de a semna polița, să analizezi cu atenție toate opțiunile. Este important să îți faci o listă cu activitățile pe care vrei să le încerci în concediu și să te asiguri că toate sunt acoperite.

O poliță de asigurare nu trebuie tratată ca o simplă formalitate. Citirea atentă a clauzelor, alegerea unei sume asigurate suficient de mare și bifarea rubricilor corespunzătoare activităților planificate sunt pași care îți pot salva vacanța – și buzunarul.

Așadar, data viitoare când îți faci bagajele și te pregătești să pleci, nu uita să îți rezervi câteva minute pentru a verifica polița de asigurare. Bifează mereu activitățile pe care le vei face, chiar dacă asta presupune un cost suplimentar. În caz contrar, există riscul ca, în momentul unui accident sau al unei spitalizări, să nu primești niciun ban de la asigurator.