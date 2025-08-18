Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 13:10
de Daoud Andra

Detalii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Ion Iliescu. Soţia fostului preşedinte nu a putut accepta inevitabilul, ce i-a cerut la cea din urmă întâlnire

Generalist
Detalii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Ion Iliescu. Soţia fostului preşedinte nu a putut accepta inevitabilul, ce i-a cerut la cea din urmă întâlnire
FOTO: Profimedia Images

Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a lăsat în urmă nu doar o pagină importantă de istorie, ci și o poveste tulburătoare de iubire și devotament. La câteva zile după dispariția sa, au ieșit la iveală detalii emoționante despre ultimele momente petrecute alături de soția sa, Nina.

Nina Iliescu, alături de soțul ei până în ultima clipă

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de internare în secția de ATI a Spitalului Agrippa Ionescu din Capitală. Fostul șef de stat fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar starea lui de sănătate s-a degradat rapid, în ciuda eforturilor medicilor.

În ultimele zile, Nina Iliescu a reușit să îl viziteze și să-i fie alături, conștientă că acelea aveau să fie ultimele clipe împreună. Vizita ei a fost una sfâșietoare, dar în același timp plină de dragoste și speranță. Chiar dacă realitatea era implacabilă, soția sa a încercat să-l încurajeze. Potrivit Cancan.ro, ea l-a rugat să se întoarcă acasă, să-i mai gătească și să ia masa împreună, așa cum obișnuiau în vremurile lor liniștite: o cerere plină de nostalgie și dorința de a păstra normalitatea chiar și în pragul sfârșitului.

Vezi și:
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”

„A fost ultima dată când cei doi s-au privit, iar Nina, deși știa adevărul dureros, a încercat să-l facă să creadă că se vor întoarce la viața lor de odinioară”, au relatat apropiații.

Din păcate, după acea întâlnire, starea lui Ion Iliescu s-a înrăutățit și, la scurt timp, acesta a murit. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât Nina Iliescu, și ea bolnavă și extrem de slăbită la cei 95 de ani ai săi, nu a putut participa la înmormântarea soțului. Problemele grave de sănătate au împiedicat-o să fie prezentă la ceremoniile funerare, lucru care i-a lăsat un gol imens în suflet.

Mesajul emoționant transmis în mediul online

Totuși, chiar dacă nu a putut fi acolo fizic, a transmis un mesaj emoționant pe blogul fostului președinte, cuvinte care au impresionat profund opinia publică.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…) Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu.

Mesajul ei a fost interpretat ca un testament al iubirii și al respectului pe care l-a purtat soțului ei timp de peste șase decenii. Povestea lor de viață, marcată de discreție și loialitate, a rămas una dintre cele mai stabile din lumea politică românească.

Astfel, ultimele clipe ale lui Ion Iliescu nu au fost doar despre durerea fizică, ci și despre forța unei legături indestructibile, păstrată până la sfârșit. În fața inevitabilului, Nina Iliescu nu a încetat să spere și să-i ceară ceea ce au împărtășit o viață întreagă: liniștea și bucuria unei mese împărțite împreună, acasă.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Ce se întâmplă cu mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, după eliberarea din închisoare? Andreea Vizu: „Dimineața am zâmbit”
Ce se întâmplă cu mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, după eliberarea din închisoare? Andreea Vizu: „Dimineața am zâmbit”
CEO-ul Duolingo explică decizia companiei de a deveni „AI-first” și respinge criticile legate de concedieri
CEO-ul Duolingo explică decizia companiei de a deveni „AI-first” și respinge criticile legate de concedieri
Minunea arhitecturală aflată la doar o aruncătură de băț de România. Prin ce se remarcă clădirile unice din această capitală europeană
Minunea arhitecturală aflată la doar o aruncătură de băț de România. Prin ce se remarcă clădirile unice din această capitală europeană
Un nou incident aviatic panichează călătorii: „Credeam că este sfârșitul”. Un Boeing 757-300 a aterizat de urgență în Italia după ce un motor a luat foc. Video
Un nou incident aviatic panichează călătorii: „Credeam că este sfârșitul”. Un Boeing 757-300 a aterizat de urgență în Italia după ce un motor a luat foc. Video
O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”
O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”
Cum se nasc stelele și planetele din jurul lor, conform oamenilor de știință
Cum se nasc stelele și planetele din jurul lor, conform oamenilor de știință
Cercetătorii au eliberat aer prins în rocă de 815 milioane de ani și au descoperit cum era atmosfera Pământului antic
Cercetătorii au eliberat aer prins în rocă de 815 milioane de ani și au descoperit cum era atmosfera Pământului antic
Imagini spectaculoase din competiția Ocean Photographer of the Year 2025 atrag atenția asupra fragilității mărilor
Imagini spectaculoase din competiția Ocean Photographer of the Year 2025 atrag atenția asupra fragilității mărilor
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou