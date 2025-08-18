Detalii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Ion Iliescu. Soţia fostului preşedinte nu a putut accepta inevitabilul, ce i-a cerut la cea din urmă întâlnire

Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a lăsat în urmă nu doar o pagină importantă de istorie, ci și o poveste tulburătoare de iubire și devotament. La câteva zile după dispariția sa, au ieșit la iveală detalii emoționante despre ultimele momente petrecute alături de soția sa, Nina.

Nina Iliescu, alături de soțul ei până în ultima clipă

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de internare în secția de ATI a Spitalului Agrippa Ionescu din Capitală. Fostul șef de stat fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar starea lui de sănătate s-a degradat rapid, în ciuda eforturilor medicilor.

În ultimele zile, Nina Iliescu a reușit să îl viziteze și să-i fie alături, conștientă că acelea aveau să fie ultimele clipe împreună. Vizita ei a fost una sfâșietoare, dar în același timp plină de dragoste și speranță. Chiar dacă realitatea era implacabilă, soția sa a încercat să-l încurajeze. Potrivit Cancan.ro, ea l-a rugat să se întoarcă acasă, să-i mai gătească și să ia masa împreună, așa cum obișnuiau în vremurile lor liniștite: o cerere plină de nostalgie și dorința de a păstra normalitatea chiar și în pragul sfârșitului.

„A fost ultima dată când cei doi s-au privit, iar Nina, deși știa adevărul dureros, a încercat să-l facă să creadă că se vor întoarce la viața lor de odinioară”, au relatat apropiații.

Din păcate, după acea întâlnire, starea lui Ion Iliescu s-a înrăutățit și, la scurt timp, acesta a murit. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât Nina Iliescu, și ea bolnavă și extrem de slăbită la cei 95 de ani ai săi, nu a putut participa la înmormântarea soțului. Problemele grave de sănătate au împiedicat-o să fie prezentă la ceremoniile funerare, lucru care i-a lăsat un gol imens în suflet.

Mesajul emoționant transmis în mediul online

Totuși, chiar dacă nu a putut fi acolo fizic, a transmis un mesaj emoționant pe blogul fostului președinte, cuvinte care au impresionat profund opinia publică.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate (…) Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu.

Mesajul ei a fost interpretat ca un testament al iubirii și al respectului pe care l-a purtat soțului ei timp de peste șase decenii. Povestea lor de viață, marcată de discreție și loialitate, a rămas una dintre cele mai stabile din lumea politică românească.

Astfel, ultimele clipe ale lui Ion Iliescu nu au fost doar despre durerea fizică, ci și despre forța unei legături indestructibile, păstrată până la sfârșit. În fața inevitabilului, Nina Iliescu nu a încetat să spere și să-i ceară ceea ce au împărtășit o viață întreagă: liniștea și bucuria unei mese împărțite împreună, acasă.